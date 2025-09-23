Suscríbete a
ABC Cultural

Extracto de cicuta, semen de ballena, pescado líquido: En la rebotica de la histórica Farmacia del Palacio Real de Madrid

ABC accede en exclusiva al antiguo laboratorio art-decó, la escalera original oculta y otros espacios cerrados al público, que se incorporarán al futuro recorrido de la Real Botica tras las obras de restauración que están a punto de comenzar

El primer tramo del túnel secreto de Bonaparte se reabrirá a final de año

Salas históricas de la Real Botica del Palacio Real
Salas históricas de la Real Botica del Palacio Real TANIA SIEIRA
Mónica Arrizabalaga

Mónica Arrizabalaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace más de una década que la Real Botica cerró sus puertas al público y, con los años, el polvo se ha colado hasta el interior de las anaquelerías, como para resaltar la solera de esos albarelos de cerámica de Talavera del siglo XVIII. ... Se posa sobre las panzudas orzas y sobre las copas blancas de la Real Fábrica del Buen Retiro, velando los escudos de Carlos IV. También sobre los documentos de antiguas recetas dispensadas a los Reyes. No llega a ocultar, sin embargo, los restos adheridos a los recipientes de vidrio de la Granja de San Ildefonso. «Pescado líquido» se lee en una etiqueta en latín, bajo un escudo real.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Mónica Arrizabalaga

Redactora especializada en arqueología y patrimonio. Autora de 'España, la historia imaginada' (Espasa) y coautora, junto con Federico Ayala, de 'La Gaceta olvidada' (Libros.com).

Mónica Arrizabalaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app