Sostres en un festival patrocinado: Rebeldes que primero cobran

El mayor de mis ahijados me pide ir al festival Cruïlla de Barcelona, lo que he de confesar que me enerva. He ido a festivales peores, o más distantes de mi gusto. Lo que me molesta del Cruïlla es el tonito cultureta sobre todo ... del público, ese sentimiento como de superioridad porque su hamburguesa -porque al final es lo que es por mucho que se las den- viene envuelta con un lazo más bonito. Pero yo he venido a ofrecer mi cuerpo y mi alma a este verano perdido, como un san Sebastián, y accedo sin quejarme y compro las entradas para mi ahijado y sus amigos, y la mía, para poderles acompañar. Acostumbrado a mi hija y a sus amigas, a sus conversaciones presofisticadas, de casi mujeres, a la destrucción del prójimo por nada más que el gusto de verlo sangrar, a su mala leche creativa, arrogante y divertidísima, estos chicos que tienen dos años más (16) son un fiel reflejo de la masculinidad simplona, bonachona, nada sofisticada, que se contenta con un humor burdo, elemental, con el penalti y gol es gol, y el entrañable, simpático escatologismo sin ni siquiera elevación. Luego cuando se ponen brutos pueden hacer y hacerse daño pero en esta vanet que mi amigo Alejandro Alcaraz ha tenido la amabilidad de prestarme, en esta calurosa tarde de julio, contando sus cosas y haciendo sus bromas son inofensivos y de una ternura que a María y sus amigas no les serviría ni de aperitivo.

El festival parece mejor organizado que los del reguetón a los que he ido también este verano. No sé si está realmente mejor organizado o me lo parece por ese tinte racista y clasista que tenemos los que sentimos que pertenecemos a algo que en realidad este Cruïlla tampoco ofrece. Y sin duda el acontecimiento de la velada que a todos llama la atención tiene lugar en el escenario patrocinado por Vichy Catalán. Le toca cantar a un grupo liderado por una chica que entre canción y canción se dedica a insultar gravemente a la citada marca de agua con gas, que hace posible el escenario en el que está cantando y por lo tanto, con su generoso patrocinio, hace también posible el festival. Es de una tremenda hipocresía lo que esta chica está haciendo y el público entregado se lo aplaude. Es de Arbúcies esta tal Xantal Rodríguez, vocalista del grupo Remei de Ca la Fresca. Yo no los había oído en mi vida pero eso no es garantía de nada. De todos modos lo importante, lo significativo, es que si no te gusta Vichy Catalán, y en tu delirio fanático tanto daño crees que hace a tu pueblo; si de verdad crees que extraer agua con gas destruye la naturaleza y todas estas sandeces que no paráis de decir tanta y tanta gente a la que os hemos pagado una escuela pública y no nos ha servido de nada, porque continuáis siendo una banda de fanáticos e ignorantes, entonces no cantes en el Cruïlla y no cantes en el escenario de Vichy Catalán. Sé valiente, sé consecuente, da la cara por lo que piensas. Yo lo hago: siempre. Y no te negaré que tiene sus peligros. Pero ¿de qué otra manera podemos ser verdad? ¿No te gustan estas empresas? No trabajes con ellas. Es fácil, Xantal. Si quieres ser algo más que una mequetrefe diciendo tonterías tienes que elegir y pagar el precio de tu elección. Yo podría ser feminista, de izquierdas, propalestino como tú. ¿No crees que me iría mejor? Pero no os jugáis el tipo por nada. Tú y los de tú calaña sois unos cobardes. Mira lo que estáis haciendo: cobrar de Cruïlla gracias a Vichy Catalán, que es el sponsor que paga. Tomáis su dinero, tomáis la plataforma artística que os ofrece, y entonces, desde el total cinismo, desvergüenza y deslealtad, os ponéis a insultarlos con argumentos que además hacen reír a cualquiera que no sufra un acusado retraso mental. Luego vuestro panfleto se hace viral y cobráis por segunda vez, también gracias a Vichy Catalán, en términos de número de seguidores y relevancia en las redes sociales. Nunca os encontramos cuando vamos a reclamar las lecciones que tanto nos dais, porque estáis por detrás amasando la pasta que os habéis llevado de aquellos a los que tanto habéis insultado. Y como siempre los fans os compran el simulacro, la mascarada; lo que vosotros tenéis de cínicos ellos lo tienen de tontos. Cómo les llegáis a tomar el pelo con vuestra militancia de pacotilla, cae la noche y con vosotros cae todo en el Cruïlla.

