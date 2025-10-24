Suscríbete a
Ramón García Mateos, premio Real Academia Española por 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo'

El jurado ha destacado esta obra «por su maestría al recrear un mundo rural ya desaparecido, a través de los testimonios orales y por la recuperación del lenguaje»

El pleno de la RAE ha concedido el premio Real Academia Española, en su vigesimosegunda edición, a la obra 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo', de Ramón García Mateos.

La comisión nombrada para resolver la concesión del galardón se ha reunido este 23 ... de octubre de 2025 y ha estado formada por el director de la RAE y presidente del jurado, Santiago Muñoz Machado; Víctor García de la Concha; Darío Villanueva; Carme Riera; Aurora Egido; Paloma Díaz-Mas, y Pedro R. García Barreno (secretario).

