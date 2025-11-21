Las pruebas que condenaron a los jerarcas nazis en los juicios de Núremberg, en abierto en internet

«Una masa de 80 millones de personas ha resuelto los problemas ideológicos… Vivimos en un estado de fervor patriótico compartido por otras naciones como Italia o Japón… También deben resolverse los problemas económicos. Ningún alemán puede eludir la creación de las condiciones económicas necesarias ... para ello. La solución de los problemas exige valor. El principio por el cual uno evita resolver los problemas adaptándose a las circunstancias es inadmisible. Las circunstancias deben adaptarse más bien a los objetivos. Y esto es imposible sin invasión de estados extranjeros o ataques a propiedades extranjeras». Estas son las palabras con las que Adolf Hitler comunicó por primera vez a sus generales su intención de invadir Polonia, el 23 de mayo de 1939. La invasión comenzaría el 1 de septiembre de ese mismo año.

Pronunció este discurso en una reunión ultrasecreta, en su despacho de la Cancillería del Nuevo Reich, en Berlín, a la que asistieron el Mariscal de Campo Göring, el Gran Almirante Erich Raeder y los generales von Brauchitsch, Keitel, Milch, Halder y Bodenschatz, junto al contraalmirante Schniewindt y los coroneles Jeschonnek, Warlimont y Schmundt. «El polaco no es un «enemigo suplementario». Polonia siempre estará del lado de nuestros adversarios. A pesar de los tratados de amistad, Polonia siempre ha tenido la intención secreta de aprovechar cada oportunidad para hacernos daño. Danzig no es en absoluto el tema de la disputa, es una cuestión de ampliar nuestro espacio vital en el Este y asegurar nuestros suministros de alimentos, de resolver el problema báltico», continuó justificando ante la plana mayor de la Wehrmacht la operación 'Fall Weiss', en alemán, Caso Blanco.

Sus palabras fueron cuidadosamente registradas en las actas de la reunión, presentadas por la Oficina del Jefe de Asesoría Legal de EE.UU. como documento número 79 en el material probatorio de los Juicios de Núremberg, en el caso de Göring. Forma parte de una colección custodiada por la biblioteca de la Facultad de Derecho de Harvard, de más de 750.000 páginas de documentos y transcripciones apenas susceptibles de consulta, porque están soportados por papel mimeografiado a base de ácido de los años 40 y, literalmente, se deshacen en las manos.

En 1998 comenzó un trabajo de digitalización que ahora, en coincidencia con el 80º aniversario del inicio del Proceso que daría a luz el Derecho Penal Internacional, se ha puesto a disposición del público a través de internet (https://nuremberg.law.harvard.edu). Desde expedientes sobre el programa de trabajo forzado/esclavo dirigido por Fritz Sauckel y Albert Speer hasta las pruebas contra la Gestapo, SS y SD como organizaciones criminales, pasando por miles de evidencias de la persecución y exterminio de los judíos quedan así disponibles para los investigadores.

El material es también de crucial importancia de cara al público general, en un contexto en el que el orden internacional fruto del final de la II Guerra Mundial está siendo cuestionado por dinámicas geopolíticas aterradoramente similares a los discursos de la época del ascenso del III Reich y en el que la libertad académica está amenazada o infiltrada por los intereses políticos en muchos países de Occidente.

España y Franco en los documentos

Si en el motor de búsqueda de la página web se introduce la palabra 'Spanien', aparecen desde documentos ilegibles titulades 'España y Portugal' hasta informes sobre 'Emigración española a América', así como un memorándum sobre la 'Lucha económica contra Inglaterra en España', informes sobre la 'Corporación Industrial Siderúrgica del Mediterráneo' y registros de 'Reclamaciones de indemnización de judíos alemanes residentes en España' o constancias de 'Primeros transportes desde Francia y España al Führer'. Si la palabra que se introduce es 'Franco', aparecen desde 'Extractos de la reunión de católicos franceses y alemanes (incluido Papen) en diciembre de 1929, que enfatizan su deseo común de paz en Europa' a una 'Carta Meissner al ayudante de Hitler relacionada con la concesión de la medalla a Franco', pasando por un 'Telegrama de Hitler a Franco con motivo de la caída de Barcelona' o un 'Memorando sobre las conversaciones con Karl y Franz Hinderer, que desean representar a Krupp ante las fuerzas franquista españolas'. En conjunto, un festival de posibilidades tanto para historiadores como para ciudadanos interesados por las fuentes directas de la Historia.

«Que cuatro grandes naciones, en lugar de buscar venganza, se hayan unido para someter a juicio a estos acusados es uno de los mayores tributos que el poder ha rendido jamás a la razón» Robert H. Jackson Fiscal estadounidense

«Esta colección es una respuesta a una de las preguntas más críticas de la historia: ¿Cómo puede surgir el derecho para afrontar momentos de crisis internacional? Hoy nos aseguramos de que la respuesta no esté cerrada sino disponible para todos. Cuando hacemos visible la justicia, la hacemos posible», explica el comunicado emitido por la Biblioteca y Servicios de Información de la Facultad de Derecho de Harvard.

Junto con el contenido de los documentos, se muestra al desnudo el espíritu de aquel proceso, perceptible en la transcripción de las sesiones. «Que cuatro grandes naciones, en lugar de buscar venganza, se hayan unido para someter a juicio a estos acusados es uno de los mayores tributos que el poder ha rendido jamás a la razón», formuló por ejemplo el fiscal estadounidense Robert H. Jackson.

Los documentos verifican también la frase de apertura que pronunció el juez británico Geoffrey Lawrence, presidente del Tribunal Militar Internacional: «Este juicio que hoy comienza es el más importante de la historia».