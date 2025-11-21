Suscríbete a
Las pruebas que condenaron a los jerarcas nazis en los juicios de Núremberg, en abierto en internet

Harvard pone a disposición del público más de 750.000 páginas de documentos y transcripciones en el 80 aniversario del proceso

Alcohol, sexo y mentiras en Núremberg: los trapos sucios del juicio contra el nazismo, al descubierto

El ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi, Joachim von Ribbentrop (a la derecha), se inclina frente a Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, para conversar con su abogado (abajo a la izquierda), mientras que Hermann Göring (en el centro), uno de los colaboradores más cercanos de Hitler, se gira para hablar con Karl Dönitz (atrás a la derecha), durante la sesión del juicio por crímenes de guerra de Núremberg el 27 de marzo de 1946.
El ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi, Joachim von Ribbentrop (a la derecha), se inclina frente a Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, para conversar con su abogado (abajo a la izquierda), mientras que Hermann Göring (en el centro), uno de los colaboradores más cercanos de Hitler, se gira para hablar con Karl Dönitz (atrás a la derecha), durante la sesión del juicio por crímenes de guerra de Núremberg el 27 de marzo de 1946. AP
«Una masa de 80 millones de personas ha resuelto los problemas ideológicos… Vivimos en un estado de fervor patriótico compartido por otras naciones como Italia o Japón… También deben resolverse los problemas económicos. Ningún alemán puede eludir la creación de las condiciones económicas necesarias ... para ello. La solución de los problemas exige valor. El principio por el cual uno evita resolver los problemas adaptándose a las circunstancias es inadmisible. Las circunstancias deben adaptarse más bien a los objetivos. Y esto es imposible sin invasión de estados extranjeros o ataques a propiedades extranjeras». Estas son las palabras con las que Adolf Hitler comunicó por primera vez a sus generales su intención de invadir Polonia, el 23 de mayo de 1939. La invasión comenzaría el 1 de septiembre de ese mismo año.

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín.

