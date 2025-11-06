Suscríbete a
ABC Cultural

El príncipe de las mil... y pico noches al que regalaban su peso en oro o diamantes

Decíamos ayer

No figuró en ninguna lista Forbes, aún inexistente entonces, aunque la fortuna del Aga Khan debió de ser fabulosa, a juzgar por la vida en Europa del magnate musulmán

«El Papa no ha muerto»

El Aga Khan, pesado en 1946 en Bombay en su jubileo de diamantes
El Aga Khan, pesado en 1946 en Bombay en su jubileo de diamantes ABC
Mónica Arrizabalaga

Mónica Arrizabalaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Karachi ardía en fiestas en febrero de 1954. «Todo es ruido, color y algarabía», contaba el diplomático español Nuño Aguirre de Cárcer. En las calles de la ciudad más poblada de Pakistán bullía una muchedumbre endomingada que los tenderos del Bori Bazar se esforzaban ... en captar. Habían llegado de las agrestes faldas del Himalaya, de los ríos sagrados de la India, de las selvas de Birmania, de los desiertos de Persia y aún del Turkestán, del África oriental y de las islas del Índico, para sumarse a los miles de pakistaníes que iban a rendir vasallaje espiritual al imán de los musulmanes ismaelitas en su jubileo de platino. A las cuatro de la tarde, con un cielo límpido y un sol ardiente, su Alteza Real Sir Sultán Mohamed Shah, Aga Khan III, llegó al estadio de su ciudad natal para recibir el homenaje de los fieles que celebraban el septuagésimo aniversario de su llegada al Imanato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app