La Princesa llama «boomer» a su padre y causa una carcajada entre el público

«Soy de la generación zeta e hija de un equis y de un boomer», ha dicho Leonor bajo la tímida sonrisa de Felipe VI

La Princesa Leonor reclama «salir de la trinchera» y «sacudirnos el miedo» para construir confianza y unión

Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025
Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025 EP

Una de las protagonistas de esta tarde ha sido la Princesa de Asturias, y su discurso ha sido de los más esperados entre todos los visitantes de la gala. La heredera al trono ha dado importancia a los más jóvenes, y se ha ... definido como parte de la generazión Z: «Soy de la generación zeta e hija de un equis y de un boomer», ha dicho la Princesa bajo la tímida sonrisa de su padre.

