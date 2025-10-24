Suscríbete a
Escucha las noticias de este viernes 24 de octubre

Premios Princesa de Asturias 2025: lista oficial de ganadores por categorías

Este viernes 24 de octubre la Princesa Leonor presidirá la gala de los Premios Princesa de Asturias desde Oviedo

Las calles de Oviedo se preparan para los Premios Princesa de Asturias

Los Premios Princesa de Asturias 2025 tienen lugar este viernes 24 de octubre en Oviedo, en una ceremonia de entrega que, como en años anteriores, estará presidida por la Princesa Leonor y sus padres, los Reyes Felipe VI y Letizia.

El acto será en ... el Teatro Campoamor a partir de las 18.30 horas, está previsto que finalice sobre las 20.00 horas y podrá seguirse en directo minuto a minuto desde la web de ABC.

