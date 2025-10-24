Premios Princesa de Asturias 2025: lista oficial de ganadores por categorías

Los Premios Princesa de Asturias 2025 tienen lugar este viernes 24 de octubre en Oviedo, en una ceremonia de entrega que, como en años anteriores, estará presidida por la Princesa Leonor y sus padres, los Reyes Felipe VI y Letizia.

El acto será en ... el Teatro Campoamor a partir de las 18.30 horas, está previsto que finalice sobre las 20.00 horas y podrá seguirse en directo minuto a minuto desde la web de ABC.

Como en toda la historia de estos galardones, recordamos que los Premios Princesa de Asturias se otorgan «a aquellas personas y/o instituciones que contribuyen con su trabajo y sus méritos en las áreas científicas, técnicas, culturales, sociales y humanitarias al progreso y bienestar social de manera extraordinaria y ejemplar», tal como se explica desde la propia web de los galardones.

A continuación te dejamos lista oficial de ganadores por categorías de los Premios Princesa de Asturias 2025:

1 Rueda de prensa de Byung-Chul, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades EFE Byung-Chul Han Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Byung-Chul Han, uno de los filósofos más influyentes en la actualidad, ha centrado su pensamiento en la «sociedad del cansancio» (Müdigkeitsgesellschaft), la «sociedad de la transparencia» (Transparenzgesellschaft) y el concepto de 'Shanzhai', con el que describe las formas de deconstrucción propias del capitalismo chino actual. El alemán de origen surcoreano también recibió premios como el Bristol des Lumières (Francia, 2016) y Salzburg State Prize for Future Research (Austria, 2016). «El análisis de Han resulta sumamente fértil y proporciona explicaciones sobre cuestiones como la deshumanización, la digitalización y el aislamiento de las personas», indica el acta del jurado.

2 Rueda de prensa de Eduardo Mendoza EFE Eduardo Mendoza Premio Princesa de Asturias de las Letras

El escritor catalán, traducido a varios idiomas, ve con este premio reconocida su trayectoria y toda su obra, en la que su estilo mezcla elementos propios de la novela gótica, la ciencia ficción o la novela negra, así como un particular sentido del humor, la sátira y la parodia. En el acta del jurado, se reconoce a Mendoza como «un proveedor de felicidad para los lectores». Además del Premio Cervantes (2016), Mendoza ha recibido, entre otros, el Premio Planeta en 2010 por Riña de gatos. Madrid 1936 y en 2015 se convirtió en el primer español en recibir el Premio Kafka.

3 El sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025 EFE Douglas Massey Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

Douglas Steven Massey es un sociólogo y demógrafo estadounidense que ha realizado contribuciones muy significativas en áreas como la migración internacional, la segregación residencial y la estratificación social. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, la Sociedad Filosófica Estadounidense y la Academia Europaea, entre otras instituciones, Massey es Doctor Honoris Causa por las Universidades de Pensilvania y Ohio State.

4 Llegada de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide a Oviedo EFE Graciela Iturbide Premio Princesa de Asturias de las Artes

La mirada innovadora de su lente ha hecho que se lleve un galardón con el que se reconoce su capacidad de retratar la realidad social de México y de muchas otras partes del mundo. Según el acta del jurado, Iturbide está «dotada de una extraordinaria profundidad artística» y es capaz de crear «un mundo propio» lleno de sentimiento con su fotografía. Además, es Doctora Honoris Causa por el Columbia College de Chicago y el San Francisco Art Institut.

5 Serena Williams en Wimbledon AFP Serena Williams Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Siendo uno de los perfiles más populares de los Premios Princesa, la tenista estadounidense Serena Jameka Williams ve reconocida su trayectoria deportiva en la que cuenta con 73 títulos individuales, entre los que se incluyen 23 dobles, 2 dobles mixtos (ambos Grand Slam), 4 medallas de oro olímpicas y el Golden Slam de carrera. Su fortaleza tanto física como mental le han llevado a ser reconocida como una de las grandes tenistas de la historia.

6 Exterior del Museo Nacional de Antropología de México ABC Museo Nacional de Antropología de México Premio Princesa de Asturias de la Concordia

«Heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad que, al mismo tiempo, expresa las señas de identidad de una gran nación en las que su gente se reconoce», se puede leer en el acta del jurado del premio. Está considerado uno de los museos más importantes de Iberoamérica y un referente global en el estudio de la humanidad, dado su compromiso con la divulgación, la investigación y la preservación del patrimonio cultural.

7 Rueda de prensa de Mary-Claire King EFE Mary-Claire King Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica

La genetista estadounidense ha sido distinguida con este premio por una trayectoria en la que sus investigaciones permitieron identificar por primera vez la conexión directa entre un gen específico y el riesgo de padecer cáncer de mama u ovario, contribuyendo así a salvar millones de vidas. Además, descubrió la similitud genética entre los seres humanos y los chimpancés, y desarrolló un método riguroso, tanto desde el punto de vista científico como legal, que ha hecho posible la reunificación familiar de personas desaparecidas. Mary-Claire King es Doctora Honoris Causa por más de veinte universidades en todo el mundo y forma parte, entre otras instituciones, de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

8 Mario Draghi en una sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo AFP Mario Draghi Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

El conocido economista y estadista italiano ha sido una figura clave en la defensa de la integración europea y la cooperación internacional. Incluso, algunos le han tildado de ser «el salvador del euro», por lo que este premio reconoce su labor, sobre todo, como presidente del Banco Central Europeo (BCE), la cual ha sido reconocida por estar comprometico con los valores fundamentales de la Unión Europea y la estabilidad de la moneda única. El acta del jurado le declara como «símbolo de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria».

El dinero que se llevan los ganadores del Premio Princesa de Asturias

El prestigioso galardón español no es lo único que reciben los ganadores del Premio Princesa de Asturias, ya que tener esta distinción también supone embolsarse una cuantía económica.

Al igual que el pasado año, el premio otorga a el ganador 50.000 euros, cantidad que se reparte a partes iguales en caso de que haya varios galardonados para una misma condecoración.

Por otro lado, el Premio Princesa de Asturias, una edición más, se materializa en una escultura de Joan Miró representativa del galardón, un diploma acreditativo y una insignia.