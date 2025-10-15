Suscríbete a
El Premio Planeta deja entrar al fantástico y a los géneros híbridos en su 74 edición

El 75 por ciento de los jóvenes ya se declara lector y el galardón mejor dotado de las letras españolas, que este año ha batido todos los récords de participación con 1.320 originales, deja paso a los nuevos gustos

La feria Liber demuestra el buen estado del libro, con altos índices de lectura y venta de ejemplares

El Premio Planeta se falla este miércoles y todo está preparado para la gran noche de las letras, en el que es el premio mejor dotado de la literatura española con un millón de euros, sólo comparable con el Nobel. Toca conocer al relevo ... de Paloma Sánchez Garnica , la vencedora del año anterior con 'Victoria', y este año parece que la tónica del premio ha girado 180 grados. Porque después de que la novela histórica dominase todas las anteriores ediciones, este año el fantástico y los géneros híbridos se han colado con fuerza entre los finalistas.

