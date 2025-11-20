Suscríbete a
ABC Cultural

El PP pide a Urtasun que detalle su 'manual' de descolonización: ¿Lo comparten los españoles?

Registra una serie de preguntas parlamentarias tras el anuncio de una inversión de 13,6 millones para renovar los museos de América y Antropología

Urtasun gasta 13,6 millones en descolonizar los museos de América y Antropología

Ernest Urtasun, ministro de Cultura
Ernest Urtasun, ministro de Cultura EP
J. G. M.

J. G. M.

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un día ha tardado el Partido Popular en exigir más detalles de los planes de Ernest Urtasun para descolonizar los museos de América y Antropología. Era previsible. Si hay un asunto que irrita a la oposición es el de la revisión de las colecciones ... de los museos estatales para adecuarlos a los postulados «antirracistas» que promueve la actual dirección del Ministerio de Cultura. El PP registró este jueves en el Congreso una iniciativa parlamentaria para que Urtasun aporte más detalles sobre cómo van a mudar de piel los dos museos durante los próximos dos años, el periodo estimado hasta la finalización de la renovación de las exposiciones permanentes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app