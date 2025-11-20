El PP pide a Urtasun que detalle su 'manual' de descolonización: ¿Lo comparten los españoles?

Un día ha tardado el Partido Popular en exigir más detalles de los planes de Ernest Urtasun para descolonizar los museos de América y Antropología. Era previsible. Si hay un asunto que irrita a la oposición es el de la revisión de las colecciones ... de los museos estatales para adecuarlos a los postulados «antirracistas» que promueve la actual dirección del Ministerio de Cultura. El PP registró este jueves en el Congreso una iniciativa parlamentaria para que Urtasun aporte más detalles sobre cómo van a mudar de piel los dos museos durante los próximos dos años, el periodo estimado hasta la finalización de la renovación de las exposiciones permanentes.

El principal partido de la oposición quiere saber cuántas obras de los museos de América y Antropología verán revisadas o modificadas sus cartelas en la citada reforma, que comenzará en diciembre y para la que se han presupuestado 13,6 millones de euros. Esta cifra da la medida de la magnitud del proyecto: el resultado perdurará durante años, incluso décadas. El Museo de América (MAM), por ejemplo, llevaba sin modificar su museografía desde los años 90. Por ello, el PP pide al ministerio que detalle las principales áreas temáticas y unidades expositivas contempladas por los directores de los dos museos, Andrés Gutiérrez Usillos y Fernando Sáez Lara. También cuestiona el PP qué narrativas son las que, según la Subdirección General de Museos Estatales, deben «iniciar un proceso de recuperación y justicia social».

Asimismo, la iniciativa parlamentaria recuerda que según los últimos datos conocidos, el 52,9 por ciento de los españoles consideran que somos muy críticos con nuestra historia. «¿Consideran los dos museos que sus discursos museológicos están alineados con la mayoría de los españoles?». El martes, Gutiérrez Usillos, del MAM, defendió que esta renovación «se hace necesaria porque los usuarios del museo responden a una composición mucho más diversa» que la que había cuando se elaboró la museografía actual. Estos proyectos los han elaborado la dirección de los dos museos tras recibir informes elaborados por un grupo de expertos nombrado a dedo por Urtasun. ¿Se ha consultado con la Real Academia Española?, quiere saber el PP.

Por último, el partido pregunta si Cultura planterá una posición común en la próxima Conferencia Sectorial de Cultura «sobre los criterios para la revisión de cartelas en museos estatales, de gestión exclusiva o de gestión transferida, y autonómicos».