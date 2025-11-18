El PP considera «inaceptable» el veto de Urtasun a Sánchez Mejías y lamenta su «revisionismo sectario de la historia»

El Partido Popular considera «inaceptable» que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, haya excluido deliberadamente la figura de Ignacio Sánchez Mejías entre las homenajeadas desde la Comisión Nacional del Centenario de la Generación del 27, creada por el propio ministerio. «Resulta imposible - ... dicen los populares- comprender aquel grupo genial sin la figura del torero, dramaturgo y gran mecenas que hizo posible el encuentro de los poetas en el Ateneo de Sevilla en 1927. Borrar al anfitrión, al impulsor e inspirador de la Generación de Plata por el simple hecho de su profesión, el toreo, supone una forma de censura ideológica impropia de una democracia occidental.

Como informó ABC, el ministro ha vetado al diestro en la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, obviando su mediación en la formación del propio grupo, formado por poetas como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda o Rafael Alberti. «En la propia presentación oficial del Centenario -recuerdan en el PP-, Urtasun afirmó que la Generación del 27 debía celebrarse por 'su compromiso con la República'. Esa frase, que nunca formó parte de la identidad del grupo, revela exactamente cuál es el problema: que un ministro trate de reinterpretar la historia desde la ideología partidista, encajando a la fuerza un relato político en un movimiento literario que fue estético antes que político, plural antes que homogéneo y comprometido con la libertad; esa fue su ética'.

La nota del PP destaca también que «esta visión distorsionada explica que haya borrado al propio Sánchez Mejías, figura esencial en la vida de Federico García Lorca, en el despertar taurino de la vanguardia literaria y en la fraternidad intelectual que caracterizó al 27».

«La exclusión -afirman. es aún más incomprensible a la luz de la evidencia académica: la Generación del 27 mantuvo un vínculo indiscutible con la tauromaquia, que inspiró versos, debates, tertulias y amistades. Sánchez Mejías fue mecenas, anfitrión, interlocutor y mito de aquellos poetas. Su huella está en las páginas de Lorca, Alberti, Guillén, Gerardo Diego y Vicente Aleixandre. Pretender celebrar los cien años del 27 olvidando una pieza central de su historia no es una conmemoración, sino un ajuste ideológico. Y lo que el Gobierno pretende borrar de los homenajes lo contará la literatura, los historiadores y los poetas».

Rogelio Reyes, catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Sevilla y miembro de número de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, dijo en ABC: «Convertido en un auténtico mito y en una referencia esencial en la estética del 27, sólo el sectarismo totalitario de nuestro ministro puede pretender que se prescinda de su importante figura en el centenario de aquella pléyade de poetas que dieron a las letras hispánicas una nota de modernidad de la que todavía hoy vive la lírica de nuestro país».

El PP califica este veto de «operación de purificación ideológica», y asegura que «forma parte de una deriva más amplia del Ministerio de Cultura: la sustitución del rigor histórico por un relato deshonesto que enfrenta, divide y empobrece. Que elimina, por primera vez en España, un Premio Nacional de Artes; el de Tauromaquia. La cultura no puede gestionarse como un manual de propaganda, no se escribe desde los despachos y no se corrige según las fobias del ministro de turno».