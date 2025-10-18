Suscríbete a
El periodismo en tiempos de oscuridad, Fernando Belzunce protagoniza el Aula de Cultura de ABC

Este 22 de octubre, el director general editorial de Vocento conversa con Julián Quirós, director de ABC, sobre la situación del periodismo en tiempos de censura, populismos y noticias falsas

Fernando Belzunce: «Si no hay información libre, no hay sociedades libres»

Fernando Belzunce ha publicado recientemente el libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad'
En una época marcada por la desinformación, los populismos y las noticias falsas, el Aula de Cultura de ABC acoge este 22 de octubre una conversación entre Fernando Belzunce, director general editorial de Vocento, y Julián Quirós, director de ABC. La charla, ... introducida por Carlos Aganzo, director de la Fundación Vocento, invita a reflexionar sobre los desafíos del periodismo contemporáneo y el papel que juega en la defensa de la verdad en un mundo cada vez más polarizado.

