Perdónalos, Bartók

Dice el violinista, director de orquesta y compositor Pablo Martos que a la mayoría de las personas les gusta la música clásica —o culta, «como quieras llamarla»—. «El problema es que no lo saben», apostilló Martos hace ya tiempo, en una entrevista. La música empieza ... cuando la comunicamos a nuestros vecinos y amigos, cuando la acercamos a las personas.

Esta semana, el orbe se rindió ante el último trabajo de Rosalía. La ópera, envuelta en lo inesperado como forma estética subversiva, nos ha cogido con las manos en la plancha, nos ha sujeto el corazón con fuerza, porque lo bello, no importa sus formas, nos es afín. Está ya dentro de nosotros, apenas es necesario el zarpazo para arrancarla de la cueva que nos habita. Eso es lo que ha hecho la intérprete española procurándose para tal fin formas elaboradas, o al menos poco comunes, que resaltan por su singularidad en la papilla contemporánea. Tiene razón Pablo Martos, la belleza ya está ahí, dentro de nosotros, solo conviene sacudirla.

Justo en esos mismos días del lanzamiento musical de Rosalía, llego a la misma conclusión —la belleza como condición innata—, pero esta vez por el camino contrario. Así como la belleza bien comunicada es doblemente perfecta, cuando alguien la saquea y manosea, acaba convirtiéndola en parapeto o simulacro. Eso es lo que ha conseguido el director de escena Christof Loy con sus adaptaciones del ballet 'El mandarín maravilloso' y la ópera 'El castillo de Barbazul', ambas de Béla Bartók, para el Teatro Real. En lugar de sorber la oscura belleza del mundo de hadas recreado por el húngaro, Louy decidió aporrear cualquier atisbo de belleza, machacarlo si cabe, con una escenografía anodina y una estética donde la sordidez, en lugar de estremecer, distrae y entumece la potencia que el compositor ideó para su versión de la sangrienta y cruel leyenda que Charles Perrault convirtió en clásico literario.

Es posible acercar lo bello al gran público —incluso en sus formas más comerciales y previsibles—, pero también apartarla de un manotazo envasándola en una propuesta incomprensible, afeitada de toda fantasía y deliberadamente fallida al momento de destilar la oscuridad hasta convertirla, no ya en oscuro reflejo del mal, sino en manchón de aceite sobre el escenario del teatro.