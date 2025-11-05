Paz Padilla: «Si solo tuviésemos pecados viviríamos en el infierno»

La actriz y presentadora Paz Padilla estrena estos días en cines 'Cuerpos Locos', la nueva comedia de Ana Murugarren ('El hotel de los líos' y 'García y García') en la que comparte cartel con Antonio Resines. Es una buena ocasión para ir al cine ... en familia y también para hablar con ella sobre pecados capitales… o de todo lo contrario.

-Le perdono un pecado.

-Pues no sabría decirte, porque nunca he creído en las confesiones. Cuando era niña y tenía que confesarme, porque iba a un colegio religioso, no sabía nunca qué decir. No considero que cometa pecados.

-Es usted la primera, de todos mis entrevistados, libre de pecado.

-Es que yo considero que, para cometer pecado, se debe ser consciente de que uno lo está haciendo. Y, si yo he cometido alguno en algún momento, no he sido consciente. Así que no creo que haya pecado. Uno, cuando crece, va tomando conciencia de que puede hacer daño a los demás y trata de evitarlo.

-Pero somos humanos…

-Sí, pero mira, yo hoy me he levantado pensando en por qué el ser humano, tan a la ligera, hace daño. Una de las cosas que me pregunto es por qué, de manera tan automática y cotidiana, se habla mal de los otros. ¿Es necesario? ¿Por qué lo hace? A lo mejor no son conscientes de que hacen daño.

-¿Sería ese el pecado actual de nuestra sociedad?

-No empatizar y no ponerte en el lugar del otro, sí. No entiendo qué es lo que les mueve. Me llama mucho la atención.

«Mi vida entera está enfocada hacia las virtudes. Me rodeo de gente virtuosa y compasiva. Porque debajo de todas las emociones negativas está el miedo. Y lo que inhibe el miedo es la alegría y el amor»

-Quizá tenga usted razón y no seamos siquiera conscientes del daño que podemos hacer con nuestras palabras.

-Muchas veces es la sociedad, el grupo, las redes sociales, las que te están dirigiendo. Te están marcando. Pero tú puedes decidir no hacerlo. Yo siempre cuento que, cuando empezaba en esto, había muchos chistes que eran machistas. Pero la sociedad misma fue corrigiendo eso, nos fuimos educando y ahora ya no hay tantos. Pues con esto es lo mismo.

-Parece que esté mejor visto hablar en negativo que en positivo.

-Yo hablo mucho de amor, y digo mucho «te quiero», pero en esta sociedad está mal visto hablar de amor. Me critican y me cuestionan por decir «te quiero». Sin embargo. está bien visto que insultes o desprecies. Pero que alguien me diga por qué molesta que yo diga «te quiero», por favor. Quizá creen que mi «te quiero» les pone un espejo a sus carencias en ese sentido.

-Parecería sintomático que exista una lista de pecados capitales, y de eso va esta entrevista, pero no la haya de virtudes. Quizá no nos vendría mal tener también esa guía.

-La generosidad, el altruismo, la compasión…

-Ya tendríamos tres.

-Es que, si solo tuviésemos pecados, viviríamos en el infierno.

-¿Prefiere enfocarlo al revés, entonces, desde las virtudes en lugar de desde los pecados?

-Mi vida entera está enfocada hacia las virtudes. Me rodeo de gente virtuosa y compasiva. Porque debajo de todas las emociones negativas está el miedo. Y lo que inhibe el miedo es la alegría y el amor.

-Paz, me acaba de conceder la entrevista más amorosa de todas. Muchas gracias.

-Gracias a ti por esta charla tan agradable. Te quiero.

-Y yo a usted.