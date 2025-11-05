Suscríbete a
ABC Cultural
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

LOS SIETE PECADOS CAPITALES DE...

Paz Padilla: «Si solo tuviésemos pecados viviríamos en el infierno»

'Cuerpos locos' es la nueva película de la actriz y presentadora, que asegura que su vida entera «está enfocada hacia las virtudes»

Paz Padilla emula al Tom Hanks de 'Big' en la comedia 'Cuerpos locos'

Paz Padilla
Paz Padilla EP
Rebeca Argudo

Rebeca Argudo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La actriz y presentadora Paz Padilla estrena estos días en cines 'Cuerpos Locos', la nueva comedia de Ana Murugarren ('El hotel de los líos' y 'García y García') en la que comparte cartel con Antonio Resines. Es una buena ocasión para ir al cine ... en familia y también para hablar con ella sobre pecados capitales… o de todo lo contrario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app