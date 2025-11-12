Suscríbete a
¿Qué pasó con los 39 marinos que se quedaron en América cuando Colón regresó a España?

Televisión Española estrena 'Los 39', una serie de Roberto Serrano y Max Lemcke que indaga en la vida de los marineros que se vieron obligados a quedarse en tierra cuando se hundió la Santa María

¿Cuál es el verdadero origen de Cristóbal Colón?

Pablo Derqui es el jefe de los navidenses
Pablo Derqui es el jefe de los navidenses secuoya films

Carlos Sala

Barcelona

Estamos en el día de Navidad de 1492 y los marineros que acompañan a Colón en su conquista de América están de celebración en la Santa María. Nadie se quiere perder la fiesta, así que mandan a un joven grumete a que controle el ... timón. Sin embargo, algo ocurre que hace que se quede dormido encima del mando de la nave, haciendo que vire y se encalle en las rocas. La carabela quedará destrozada por completo. Esto quiere decir que hasta 39 marinos se verán obligados a quedarse rezagados en tierra mientras Colón regresa a España con la noticia del descubrimiento y las riquezas que ha encontrado. Volverá, por supuesto, pero quizá demasiado tarde, porque lo que encontrará a su regreso será un dantesco espectáculo. ¿Qué ocurrió realmente en su ausencia?

