¿Qué pasó con los 39 marinos que se quedaron en América cuando Colón regresó a España?

Estamos en el día de Navidad de 1492 y los marineros que acompañan a Colón en su conquista de América están de celebración en la Santa María. Nadie se quiere perder la fiesta, así que mandan a un joven grumete a que controle el ... timón. Sin embargo, algo ocurre que hace que se quede dormido encima del mando de la nave, haciendo que vire y se encalle en las rocas. La carabela quedará destrozada por completo. Esto quiere decir que hasta 39 marinos se verán obligados a quedarse rezagados en tierra mientras Colón regresa a España con la noticia del descubrimiento y las riquezas que ha encontrado. Volverá, por supuesto, pero quizá demasiado tarde, porque lo que encontrará a su regreso será un dantesco espectáculo. ¿Qué ocurrió realmente en su ausencia?

Ésta es la premisa de arranque de 'Los 39', la nueva serie de Roberto Serrano, dirigida por Max Lemcke, y protagonizada, entre otros, por Pablo Derqui, Hugo Silva y Víctor Rebull. Sus protagonistas presentaron en Barcelona, en el festival Serializados, una de las apuestas más fuertes de la ficción española en la nueva temporada, que quiere ir más allá de la reconstrucción histórica y acercarse al terror, el cine de aventuras y el thriller. «En '1942', la película de Ridley Scott, seguía a Colón en sus viajes y te quedabas con ganas de saber qué les pasaba a los marineros que tuvieron que quedarse en La Española. Es una historia que pocas veces se ha contado. Cuesta encontrar documentación, pero es un relato fascinante», comenta Lemcke.

El rodaje se realizó en Colombia, en una finca de una vegetación tan exuberante que daba la sensación de infierno dantesco, la misma sensación que debieron sentir aquellos españoles del siglo XV al atracar en las costas de La Española, hoy la isla de Haití y República Dominicana. «Sabemos que la mayoría de aquellos marineros salían de galeras. Eran hombres rudos, fuertes, y de pronto aquel nuevo mundo era como si estuvieran en Marte. Todo era nuevo para ellos, el oro, las mujeres, etc. Esto dio pie a todo tipo de abusos», asegura Lemcke, que tuvo la idea de realizar esta serie hace diez años, después de hablar con un antropólogo mexicano sobre lo que debieron vivir aquellos marineros.

El rodaje no fue sencillo. El set se inundó con las lluvias torrenciales y cada día había que dejar paso a dos profesionales para que limpiasen de insectos y animales potencialmente letales los caminos para que actores y cuerpo técnico no tuvieran ninguna sorpresa. El equipo era mayoritariamente colombiano y mexicano, así como los actores que interpretan a los taínos. «Hemos llegado a tener 300 personas trabajando, en uno de los rodajes más ambiciosos de los que he formado parte. Nos han picado todo tipo de bichos y hemos sufrido las inclemencias del tiempo, con una humedad que te aplatanaba y un calor sofocante, pero ha merecido la pena», reconoce Lemcke.

La selva como otra de las protagonistas de la serie

Con los restos de la Santa María, Colón ordenó levantar un fuerte al que bautizaron 'Navidad'. Allí se refugiaron de los peligros que tenía la isla, que incluían cinco caciques diferentes enfrentados entre sí, todo tipo de animales y vegetación peligrosa, y un poblado de caníbales. La serie describe la angustia de estos hombres y los conflictos internos a los que se enfrentan en el proceso. «Éste fue el primer asentamiento europeo en América y cuando Colón regresó encontró el fuerte destruido. Lo único que encontré sobre lo que podría haber pasado a estos hombres, que tampoco queda reflejado en los escritos de Colón, fue una novela del escritor José Luis Muñoz. Hemos construido el guion a partir de aquella historia original», reconoce Lemcke.

Aquellos pioneros fueron bautizados como los 'navidadenses' y su historia, a pesar de su épica, sigue siendo un misterio. Pero la serie no quiere ser sólo la visión occidental sobre los 'salvajes' tainos y los peligros de la selva. También hay una reconstrucción fiel del punto de vista de los indígenas y sus luchas de poder. En la isla había cinco caciques taínos y todos ansiaban el poder tecnológico de los españoles para dominar a sus vecinos. «No queríamos repetir los estereotipos, esa vieja idea de los indios tontos y los españoles engatusándolos con un espejito. Queríamos describir la complejidad real de la zona y la lucha de poder entre caciques», afirma Lemcke.

En una época en que se demoniza la figura histórica de Colón y se pide que España pida perdón por el 'pillaje' y la violencia de la conquista de América, la serie ha querido tratar este tema con suma sensibilidad. «No cuesta nada pedir perdón. Esa es mi opinión. Lo que está claro es que los taínos ya no existen y todo parte de la ocupación española. A partir de aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones», remarca el director. La serie ya se ha podido ver en Amazon Prime en los países hispanoamericanos y llegará a Televisión Española en enero.