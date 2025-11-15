Suscríbete a
El Papa se reúne con estrellas de Hollywood: «El cine está en peligro»

El pontífice saluda en el Vaticano a 80 directores y actores, entre ellos Cate Blanchett, Spike Lee y Monica Bellucci. Solo ha estado presente un español, Albert Serra

El Papa León revela sus cuatro películas favoritas

El Papa, entrando en la Sala Clementina, donde recibió en audiencia a gente del sector del cine
El Papa, entrando en la Sala Clementina, donde recibió en audiencia a gente del sector del cine Efe

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Muchas estrellas han brillado este sábado por la mañana en el Vaticano durante el encuentro del Papa León XIV con actores y directores de Hollywood y de los estudios romanos de Cinecittà. Bajo los frescos del Palacio Apostólico, sin alfombra roja, ... han desfilado Spike Lee, Monica Bellucci, Cate Blanchett, Viggo Mortensen y el director español Albert Serra junto a otros 80 profesionales del cine. El Pontífice les ha pedido que «no tengan miedo de indagar en las heridas de nuestra humanidad» y ha levantado muchos aplausos cuando ha denunciado que «el cine está en peligro».

