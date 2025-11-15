El Papa se reúne con estrellas de Hollywood: «El cine está en peligro»

Muchas estrellas han brillado este sábado por la mañana en el Vaticano durante el encuentro del Papa León XIV con actores y directores de Hollywood y de los estudios romanos de Cinecittà. Bajo los frescos del Palacio Apostólico, sin alfombra roja, ... han desfilado Spike Lee, Monica Bellucci, Cate Blanchett, Viggo Mortensen y el director español Albert Serra junto a otros 80 profesionales del cine. El Pontífice les ha pedido que «no tengan miedo de indagar en las heridas de nuestra humanidad» y ha levantado muchos aplausos cuando ha denunciado que «el cine está en peligro».

Sus palabras en la Sala Clementina han sido un canto al Séptimo Arte, y especialmente a su capacidad de «ayudar al espectador a volver sobre sí mismo, a mirar con ojos nuevos la complejidad de su propia experiencia, a contemplar el mundo como si fuera la primera vez y a redescubrir una parte de esa esperanza sin la cual nuestra existencia no está completa». «Hoy vivimos con las pantallas digitales siempre encendidas. El flujo de información es constante. Pero el cine es mucho más que una simple pantalla:es un cruce de deseos, de recuerdos e interrogantes. Es una búsqueda sensible donde la luz perfora la oscuridad y la palabra se encuentra con el silencio. En la trama que se despliega, la mirada se educa, la imaginación se expande y hasta el dolor puede encontrar un sentido», les ha dicho con tono poético.

También ha defendido el papel de los cines y teatros como «corazones palpitantes de nuestros territorios, porque contribuyen a la humanización de las ciudades». Por eso le preocupa que «las salas cinematográficas sufren una preocupante erosión que las está alejando de ciudades y barrios. Y no son pocos los que afirman que el arte del cine y la experiencia cinematográfica están en peligro». «Invito a las instituciones públicas a no resignarse y a cooperar para afirmar el valor social y cultural de esta actividad», ha añadido levantando muchos aplausos.

Cate Blanchett entregó a León XIV una pulsera realizada por refugiados Efe

A actores y directores les ha recordado su responsabilidad, pues «nuestra época necesita testigos de esperanza, de belleza, de verdad» y «ustedes, con su trabajo artístico, pueden serlo». Se trata de «recuperar la autenticidad de la imagen para salvaguardar y promover la dignidad humana». Aunque entre sus películas favoritas esté 'Sonrisas y lágrimas', les ha pide que «no tengan miedo de confrontar las heridas del mundo. La violencia, la pobreza, el exilio, la soledad, las adicciones, las guerras olvidadas son heridas que piden ser vistas y contadas». «El gran cine no explota el dolor: lo acompaña, lo investiga. Eso han hecho todos los grandes directores. Es un acto de amor dar voz a los sentimientos complejos, contradictorios, a veces oscuros que habitan el corazón del ser humano. El arte no debe huir del misterio de la fragilidad: debe escucharlo, debe saber permanecer ante él. El cine, sin ser didáctico, tiene en sí, en sus formas auténticamente artísticas, la posibilidad de educar la mirada», ha concluido.

El único español invitado era el director Albert Serra, que ha comentado con el Papa su película 'Tardes de soledad'. «Le he contado que mi última película es sobre una estrella de Perú, una persona de allí», en referencia al torero Roca Rey, ha explicado a ABC. «Y le he felicitado por el discurso que ha hecho, que era muy bueno. Lo recomiendo». En su opinión, el cine no está en peligro, «lo veo más saludable que nunca, precisamente porque es la alternativa a toda la cosa audiovisual que hace infeliz a la gente». «Todavía el cine, a pesar de que a veces te tortura un poco a nivel de contenido, como hago yo, en el fondo lo que te da es la felicidad».

Spike Lee le regaló al Pontífice una camiseta de la NBA con el nombre Pope Leo 14 EFE

También participó el director argentino Gaspar Noé, que regaló a León XIV su película 'Vortex'. «Cuando me propusieron venir me divirtió tanto la idea que por supuesto dije que sí», explicó a este periódico. Durante su breve intercambio con el Papa le dijo que aprecia «que reconozca al cine como como un medio o un conducto de esperanza en el mundo y en esta edad, que es algo en lo que yo personalmente creo y pienso que es absolutamente necesario».

En el pasado, los papas se han reunido a menudo con actores y directores, pero era la primera vez que los encontraba juntos y les dirigía un discurso específico. Durante el encuentro no recibió ningún Oscar, pero sí algunos regalos, como una camiseta de la NBA con el nombre 'Pope Leo 14' que le trajo Spike Lee, o una pulsera realizada por refugiados que le entregó la elegantísima Cate Blanchett.