«El Papa no ha muerto»

Decíamos ayer

Por increíble que pueda parecer, ABC y otros periódicos coincidieron en este título en 1912 para desmentir un «error sensacional» que difundió el entonces presidente del Gobierno

El robo en el Museo del Prado que escandalizó a España

José Canalejas, al teléfono en su despacho como presidente del Gobierno
Mónica Arrizabalaga

La noticia, impactante e inesperada, circuló como un relámpago por aquel Madrid sin móviles ni internet de 1912. Hasta en los transparentes de algunos periódicos (esas hojas que se distribuían para informar sobre sucesos importantes), se anunció la muerte del Papa Pío X a ... primera hora de la tarde de aquel 11 de abril, «causando en cuantos se enteraban verdadero sentimiento», según ABC.

Sobre el autor Mónica Arrizabalaga

Redactora especializada en arqueología y patrimonio. Autora de 'España, la historia imaginada' (Espasa) y coautora, junto con Federico Ayala, de 'La Gaceta olvidada' (Libros.com).

