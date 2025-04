Pablo Rodríguez, el cerebro tras Chanel: «Tanxugueiras recibieron apoyo político para llegar a Eurovisión»

Cuando se pregunta a Pablo Rodríguez (San Sebastián, 1978) por sus éxitos suele decir que él no es «el descubridor de nadie». Pero la realidad es que fue el primero en firmar un contrato editorial con C. Tangana (hoy convertido en fenómeno de masas) y también el impulsor de Chanel, la ganadora del Benidorm Fest del año pasado, que alcanzó las cotas de fenómeno político.

Hoy trabaja junto a Nacho Cano como director ejecutivo de su musical 'Malinche', el más importante que ha existido en España. Exdirector general de la compañía BMG, pasó por Warner, Sony...y se podría decir que tiene un radar para detectar la autenticidad que posee un artista. Con la verdad, lo que le pasa es que no tiene inconveniente en contarla.

Encantado de ser una pieza fundamental de 'Malinche', se le ve algo molesto con el trato que se está dando al musical desde cierto sector mediático. Sobre todo desde que Cano mostrara su afinidad con Isabel Díaz Ayuso. «Nacho es un hombre tremendamente talentoso y valiente. Tiene su propia personalidad y parece que eso no gusta a todo el mundo». Pero el musical, y eso es lo importante, dice, «está encantando al público».

Al cuestionarle sobre la polvareda y la polémica que levantó Chanel hace ahora justo un año, asegura que el festival estuvo rodeado de irregularidades e intereses políticos que no se llegaron a conocer del todo. «Tanxugueiras fueron unas candidatas apoyadas políticamente y cuando ganó Chanel, a nosotros nos cayó de todo».

Las candidatas gallegas, en la imagen, habrían tenido el respaldo de un grupo político para llegar a Eurovisión ABC

También afirma a este diario que el día de la final del concurso del cual salió el nombre de la persona que representaría a España en Eurovisión, TVE había establecido un orden de actuación de los concursantes muy concreto. Ante el orden impuesto, el equipo que acompañaba a Chanel -entre los que se encontraba Rodríguez-, tuvieron que exigir a la cadena que se hiciera un sorteo para no perjudicar por sistema a unos artistas y premiar a otros.

Pero finalmente, TVE accedió a dejarlo en manos del azar y «el orden y los ganadores fueron los que fueron. Conseguimos el mejor resultado que había tenido España en Eurovisión en varias décadas. El jurado profesional escogió el producto que mejor se adecuaba a lo que demanda el concurso», recuerda. «Callamos muchas bocas».

-Se dijo que Chanel era la candidata de TVE.

-A mí me llegaron a sacar en 'El Jueves' como un hombre con bigote sentado en una silla de BMG firmando contratos con TVE. Me hizo gracia, pero la realidad es que todos eran candidatos seleccionados por TVE. A algunos artistas los seleccionó directamente la cadena, como fue el caso de Rigoberta Bandini o el de las propias Tanxugueiras. Pero también se preguntó a varias compañías, como fue nuestro caso (el de BMG) para que propusieran candidatos. De hecho, antes de Chanel, presentamos a una intérprete para la canción que no terminó cuajando. La primera candidata era una chica de Irún que se llama Aysha. Pero nos dicen que hay una bailarina que había trabajado en el musical 'El Rey León' y en la preproducción de 'Malinche'. La vimos y nos encantó.

-¿Cómo se crea una diva?

-Lo hicimos desde cero. El público de Eurovisión, mayoritariamente gay, adora las divas y contratamos una agencia externa para que nos ayudara con la imagen. Mucha inversión económica y un trabajo muy intenso. Nuestra estrategia fue la de sorprender porque nadie había visto el espectáculo que era 'SloMo' antes de la semifinal. Habíamos lanzado una serie de vídeos que generaban la expectativa. Llevamos una propuesta de valor salvaje, como nunca antes se había visto con un artista completamente novel.

-¿Hasta qué punto se hace política en Eurovisión?

-Es un concurso donde la geopolítica manda. No olvidemos que gana la gala Ucrania. El mensaje que las Tanxugueiras iban a llevar estaba ligado a la reivindicación de las entidades de los pueblos. Si se consulta la hemeroteca, el BNG había apoyado directamente a las gallegas. La ministra de Igualdad lo había hecho en Twitter con el feminismo de Rigoberta. Pero el 'show' y el trabajo de una mujer inmigrante, con raíces cubanas, terminó triunfando.