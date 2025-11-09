Suscríbete a
De Oprah a Dua Lipa, otra vuelta de tuerca a la máquina cultural

El fenómeno es más amplio: cantantes, actrices y artistas pop utilizan sus plataformas para compartir lecturas y crear comunidades en torno a los libros. En lugar de la crítica literaria tradicional, emerge un modelo basado en la cercanía y la prescripción directa

En febrero de 2022, Dua Lipa lanzó 'Service95', un boletín digital que combina periodismo, arte, viajes y recomendaciones personales. Aquí se la ve en el museo del Prado. ABC
Karina Sainz Borgo

Madrid

Las celebridades han asumido una función que antes correspondía a críticos, editores o líderes de opinión: la de prescriptores literarios. Si en los años noventa Bill Gates publicaba listas anuales de lecturas y Barack Obama convertía sus recomendaciones estivales en referencia editorial, hoy ... son las figuras del espectáculo quienes orientan el gusto lector global. Rosalía lo ha hecho al citar a Angélica Liddell y Simone Weil, cuya obra ha ganado visibilidad entre los lectores jóvenes. El fenómeno es más amplio: cantantes, actrices y artistas pop utilizan sus plataformas para compartir lecturas y crear comunidades en torno a los libros. En lugar de la crítica literaria tradicional, emerge un modelo basado en la cercanía y la prescripción directa.

