Las oposiciones a conservadores de museos, bajo sospecha

Una veintena de opositores al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos han presentado una queja formal al Ministerio de Cultura por «irregularidades» y «falta de transparencia» en el último proceso selectivo. Por segundo año consecutivo, el número de vacantes se ha situado en torno ... al 40 por ciento, muy por encima del registrado en convocatorias anteriores. La mayoría de afectados están sobradamente preparados: se han presentado ya a tres, cuatro y hasta cinco OEP (Ofertas de Empleo Público). «Lo que está ocurriendo no es una falta de nivel, sino algo que desconocemos», denuncian.

El malestar de este grupo es profundo, y así se lo han transmitido a Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, en una carta enviada hace una semana. Denuncian irregularidades en la constitución de los tribunales, un número excesivo de vacantes (o lo que es lo mismo, de opositores suspendidos), falta de transparencia en los criterios técnicos de corrección y un agravio comparativo por la «existencia de exámenes aprobados con mayor o mismo número de errores que exámenes suspensos». Todavía no han recibido respuesta por parte de la directora general. Algunos directores de museos, en cambio, sí les han animado a seguir adelante con sus reclamaciones.

Entre las irregularidades detectadas figuran tribunales constituidos sin presidente ni secretario –titular o suplente–, vulnerando las reglas básicas de composición; la presencia de miembros ajenos al cuerpo de museos, sin, dicen, la especialidad requerida para evaluar los ejercicios; y la coincidencia de jornadas enteras de lectura sin ningún aspirante declarado «apto». «La mayoría de suspensos son de los días en los que ha estado en el tribunal una vocal que hacía de presidenta, sin estar designada como tal en la convocatoria –explican–. Y la mayoría de lecturas de la última prueba se han hecho con un tribunal de cuatro personas, en lugar de los cinco que fija la ley».

Los datos confirman un aumento notable del número de plazas sin cubrir. En la convocatoria de este año –correspondiente a 2023 y 2024– solo se han cubierto 40 de las 71 ofertadas; es decir, el porcentaje de vacantes asciende al 43,6 por ciento. Es el segundo año consecutivo que ocurre algo así. En la OEP de 2020, 2021 y 2022 solo se cubrieron 45 de un total de 74, con un 39,2 por ciento de vacantes. Nadie entiende que esto suceda en un ministerio con una falta de personal crónica, reconocida incluso por el ministro Urtasun. En las tres convocatorias anteriores (2016-2019) el número de vacantes se movía entre el 5 y el 8 por ciento.

La queja de los opositores no se limita a la carta. Al menos una docena de ellos han presentado recursos de alzada contra una situación que consideran injusta. El problema es que se están encontrando con un ministerio que no quiere colaborar. Tienen un mes de plazo para recurrir, a contar desde el 25 de octubre, pero Cultura aún no les ha facilitado el detalle de las calificaciones ni los criterios de corrección. «Pensamos que lo que están haciendo es dejar pasar el tiempo para desactivarlo», afirma una de las personas afectadas. Quienes conocen bien estos procesos señalan que esa información suele entregarse, como mucho, en una semana.

El proceso selectivo consta de cuatro ejercicios: un examen tipo test sobre 142 temas, una prueba de idioma, un examen oral y un caso práctico. «Es muy difícil. No se llega al último examen por casualidad. Es imposible que no tengamos el mínimo para aprobar», señalan. Es en la última prueba donde se concentran la mayoría de las quejas, tanto por la subjetividad de las valoraciones como por la ausencia de criterios objetivos de corrección. «No sabemos por qué hemos suspendido», lamentan.

En el turno de promoción interna ocurre algo similar. Este año han quedado vacantes el 35 por ciento de las plazas ofertadas. El año pasado fue el 64,7 por ciento. «Hablamos de gente con mucha experiencia que incluso se ha pedido semanas de permiso para prepararse», comenta una conservadora veterana. «Me consta que hay un malestar grande». Y advierte: «En unos años va a haber una cantidad de jubilaciones enorme. Tenemos muchos compañeros a los que les quedan cuatro o cinco años como mucho de trabajo».

Este campo de minas en que se han convertido las oposiciones del Ministerio de Cultura se da en una rama –la de museos– que no resulta precisamente atractiva para quienes logran la plaza. «Es de los peores ministerios para trabajar», comenta una fuente con experiencia en estas lides. «Para quien ama el arte o la arqueología puede parecer un sueño, pero en cuanto empiezas a opositar descubres que no es tan idílico». Conservadores, técnicos, archiveros y bibliotecarios han denunciado en estas páginas que están entre los funcionarios peor pagados y con menos posibilidades de promoción. Cuando el ministro de turno reconoce falta de personal, es, entre otras cosas, porque muchos cambian de ministerio en cuanto pueden, ante la falta de perspectivas.