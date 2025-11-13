Suscríbete a
ABC Cultural

Las oposiciones a conservadores de museos, bajo sospecha

Opositores denuncian irregularidades y falta de transparencia tras quedar por segundo año consecutivo un 40 por ciento de plazas vacantes

Fuga de talento en el Ministerio de Cultura por la precariedad: «A la mínima que podemos, nos vamos»

Museo Nacional de Antropología
Museo Nacional de Antropología ABC
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una veintena de opositores al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos han presentado una queja formal al Ministerio de Cultura por «irregularidades» y «falta de transparencia» en el último proceso selectivo. Por segundo año consecutivo, el número de vacantes se ha situado en torno ... al 40 por ciento, muy por encima del registrado en convocatorias anteriores. La mayoría de afectados están sobradamente preparados: se han presentado ya a tres, cuatro y hasta cinco OEP (Ofertas de Empleo Público). «Lo que está ocurriendo no es una falta de nivel, sino algo que desconocemos», denuncian.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Jaime G. Mora

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

Jaime G. Mora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app