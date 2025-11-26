Suscríbete a
El número dos de Urtasun: «Contar lo que pasó a culturas que fueron masacradas es un acto de reconocimiento»

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, presume de haber normalizado «en esta ciudad» (Madrid) el debate de la descolonización

Urtasun gasta 13,6 millones en descolonizar los museos de América y Antropología

Jaime G. Mora

Madrid

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, se vanaglorió este miércoles de haber normalizado «en esta ciudad» (Madrid) el debate de la descolonización, casi dos años después de que el ministro Ernest Urtasun anunciara su intención de «superar el marco colonial» en los museos españoles ... . «Nos generó una tormenta en esta ciudad», recordó Martí. Pero, a su juicio «hay injusticias en las relaciones de nuestra historia». El número dos del ministro abogó por no hablar de leyendas negras ni blancas: «Porque la historia siempre tiene claroscuros. Poner de relieve aquello que fue negativo, contar las violencias, contar qué ocurrió con culturas que fueron masacradas en determinados periodos de la historia, es un acto de reconocimiento. No se puede construir un 'nosotros' si no se reconoce aquello que en el pasado se hizo mal».

Jaime G. Mora

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

