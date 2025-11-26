El número dos de Urtasun: «Contar lo que pasó a culturas que fueron masacradas es un acto de reconocimiento»

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, se vanaglorió este miércoles de haber normalizado «en esta ciudad» (Madrid) el debate de la descolonización, casi dos años después de que el ministro Ernest Urtasun anunciara su intención de «superar el marco colonial» en los museos españoles ... . «Nos generó una tormenta en esta ciudad», recordó Martí. Pero, a su juicio «hay injusticias en las relaciones de nuestra historia». El número dos del ministro abogó por no hablar de leyendas negras ni blancas: «Porque la historia siempre tiene claroscuros. Poner de relieve aquello que fue negativo, contar las violencias, contar qué ocurrió con culturas que fueron masacradas en determinados periodos de la historia, es un acto de reconocimiento. No se puede construir un 'nosotros' si no se reconoce aquello que en el pasado se hizo mal».

En otras palabras -«para contarlo de manera sencilla»-, descolonización es «iluminar aquello que ha estado oscurecido». Porque, según Martí, «los pueblos indígenas y originarios estaban fuera de la luz; se contaba una historia exclusivamente en clave positiva». La renovación de las exposiciones permanentes de los museos de América y de Antropología –13,6 millones de euros y casi dos años de obras– persigue justamente eso: «Iluminar aquello que se situó en la periferia, escondido y en la oscuridad. La mirada decolonial, como le llaman algunos, es simplemente situarse en la sociedad del reconocimiento al otro». Por eso, añadió el secretario de Estado de Cultura, «hubo ruido cuando se planteó, pero luego las cosas se van imponiendo. No es estar en contra de, es estar abierto a favor de todos».

Durante su intervención en la Fundación Ortega-Marañón, en un diálogo con la periodista Laura Barrachina, parecía que Jordi Martí (barcelonés que ha hecho carrera política en Barcelona) quisiera descolonizar Madrid, sea lo que sea esto, o a esas personalidades del sector que acudieron puntuales a escucharle. «¿Os acordáis los que sois de la ciudad la tormenta que se montaba cada vez que se anunciaba la reforma del Inaem?», lanzó en un momento de su intervención con cierta displicencia. No en vano, admitió que llegó al Ministerio de Cultura con todos sus «recelos periféricos», aunque ahora cree que cuando se marche lo hará «enamorado de ese edificio de la Plaza del Rey», sede del departamento que dirige Urtasun. Así de satisfecho está con el trabajo del equipo ministerial de Sumar. Que le perdonen la «inmodestia».

Martí puso como ejemplo de descolonización el proyecto de Sandra Gamarra en la Bienal de Venecia, que Cultura luego rescató para exponerlo en la Biblioteca Nacional de España. «Hacía una revisión de la idea de pinacoteca, basada en una serie de obras del Prado y poniendo el foco en aquellos elementos que no nos han contado», dijo el secretario de Estado. También elogió la labor del Reina Sofía -«pionero en esa mirada hacia los colectivos migrantes e indígenas»- y las exposiciones de perspectiva colonial del Thyssen, ambos museos ubicados en la ciudad de las «tormentas», apenas separados por el Congreso y el Palace. «Las nuevas museografías de dos centros que son centrales en esta cuestión -el Museo de América y el Museo Nacional de Antropología- tienen una importancia central para nosotros. Lo dijimos hace año y medio y empiezan a ser realidades concretas hoy».