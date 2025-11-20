El nuevo Sónar busca un cambio de cara con Kelis, Skepta y Cabaret Voltaire como reclamos

El Sónar vivió el año pasado la edición más difícil y tumultuosa de su historia. Después de que un grupo de artistas, encabezados por Arca, Rone X o el Ballet Nacional de Marsella, cancelasen su participación por la relación del festival con el ... fondo de inversión pro israelí KKR, el certamen se colocó en un punto de partida muy difícil. Consiguió remontar el vuelo, cerrar la edición más exitosa de su historia con 161.000 espectadores, y mirar el futuro con esperanza. Sin embargo, el desgaste era evidente, y más cuando sus tres fundadores, Sergi Caballero, Enric Palau y Ricard Robles anunciaron que dejaban definitivamente el barco y cedían la dirección del festival a Françoise Jozic, un reputado belga de 52 años, director del Bruch Elektronic, que desde 2013 organiza fiestas dominicales y festivales de música electrónica en Barcelona.

Las dudas que plantea la nueva etapa del Sónar continúan, y más en un año que rompe por primera vez en su historia la diferenciación de espacios de día y de noche. De esta forma, el festival será ininterrumpido en el recinto ferial Gran Vía 2, en L'Hospitalet, y sólo se pagará una entrada. Barcelona pierde, por tanto, sede, aunque desde la organización aseguran que se quiere llevar al Fórum una especie de SonarKids para fidelizar al festival al público más pequeño de la casa, así como trasladar el Sónar +D, el espacio profesional y de exposición tecnológica, al Dhub, el museo del diseño de la ciudad, y así no perder del todo su relación con la Ciudad Condal.

A pesar de que todo son incógnitas en estos momentos, ya se han anunciado los primeros artistas que darán la cara en esta nueva etapa del Sónar. La programación todavía es responsabilidad del equipo del saliente Enric Palau, así que la edición de 2026 no será todavía indicativa del futuro del certamen, aunque Jozic no ha parado de anunciar estos días que el alma del festival seguirá siendo el mismo. «El festival promete ser tan excitante, diverso, representativo y original como siempre», anuncia la organización en un comunicado.

De momento, no hay grandes cabezas de cartel, algo que ha sido la tónica en las últimas ediciones. Las cabezas visibles son, entre otras, Kelis, nombre ilustre del R&B y el hip hop de los 90 y primeros 2000, ex mujer del rapero Nas, y responsable de éxitos como 'Milkshake' o 'I hate you so much right now'; Skepta, el gran icono del rap y el grime británico; Cabaret Voltaire, los legendarios pioneros del synthpop más oscuro de los 80; o los habituales y siempre bienvenidos Modeselektor.

El festival también demuestra como las mujeres han tomado la delantera en la irrupción de la nueva música electrónica y de baile y contará con nombres como la belga Charlotte de Witte, dj habitual de festivales como el Tomorroland; Amelie Lens, también belga, también dj, y también reclamo habitual en todos los festivales de música electrónica; o la británica Nia Archives, cantante, dj y máximo representante del nuevo Jungle y Drum & Bass.

El festival no abandonará su gusto por descubrir nuevas tendencias y presentar conciertos especiales. Por ejemplo, podremos ver la unión de Julianne Barwick, voz delicada unida a su experimentalismo electrónico, con Mary Lattimore, arpista de vanguardia. También veremos las nuevas vías del pop electrónico más heterodoxo con el dúo francés Ascendant Vierge o el trío inglés WhomadeWho.

Por supuesto, tanto el día y la noche, ahora no diferenciados, contarán con los Dj más solicitados del momento como Chris Stussy, Sammy Virji, Dj Gigola, KETTAMA, Joy Orbison, Noize Ogazón ISA, Clementaum b2b LAZA o Alba Franch. De momento, sólo se ha anunciado un tercio del festival en busca de espaciar el efecto reclamo y que se vuelva a hablar más del Sónar a medida que se acerca la fecha de su celebración, que en esta ocasión será el 18, 19 y 20 de junio de 2026.

El Sónar nació en 1994, por aquel entonces en un único escenario en la Sala Apolo. Pronto saltó al CCCB y a los aledaños del Poble Espanyol, para crecer, convertirse en icono internacional, y pasar por múltiples escenarios, como el de la Mar Bella, hasta encontrar su tamaño ideal. Al final, se estableció en Gran Vía 2, trasladando su espacio de día al recinto ferial de Montjuïc. El éxito obliga a mutar la cara, pero el tiempo todavía más. Después de las dos cancelaciones por la pandemia, parecía que todo se mantendría estable, pero la edición de 2025 parece haber acelerado la necesidad de un cambio que en los últimos años parecía más que evidente. Después de 30 años al frente del festival, Palau, Robles y Caballero dejan por fin que su hijo vaya por libre. ¿Saldrá adelante? Seguro.