Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Un juzgado condena a Meta a pagar 479 millones de euros a decenas de medios por competencia desleal

El nuevo Sónar busca un cambio de cara con Kelis, Skepta y Cabaret Voltaire como reclamos

Después de la polémica por la conexión del festival con KKR, fondo de inversión estadounidense con lazos proisraelíes, cambia de directores y presenta una edición con un único espacio para el día y la noche

Intercambio de cromos en una edición difícil marcada por los abandonos y las renuncias

Uno de los escenarios principales del Sónar noche
Uno de los escenarios principales del Sónar noche nerea coll

Carlos Sala

Barcelona

El Sónar vivió el año pasado la edición más difícil y tumultuosa de su historia. Después de que un grupo de artistas, encabezados por Arca, Rone X o el Ballet Nacional de Marsella, cancelasen su participación por la relación del festival con el ... fondo de inversión pro israelí KKR, el certamen se colocó en un punto de partida muy difícil. Consiguió remontar el vuelo, cerrar la edición más exitosa de su historia con 161.000 espectadores, y mirar el futuro con esperanza. Sin embargo, el desgaste era evidente, y más cuando sus tres fundadores, Sergi Caballero, Enric Palau y Ricard Robles anunciaron que dejaban definitivamente el barco y cedían la dirección del festival a Françoise Jozic, un reputado belga de 52 años, director del Bruch Elektronic, que desde 2013 organiza fiestas dominicales y festivales de música electrónica en Barcelona.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app