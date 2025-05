Nueva York cumple el último deseo de Sondheim: estrenar su musical inspirado en Buñuel

Tras muchas idas y venidas, el musical de Stephen Sondheim inspirado en la obra de Luis Buñuel llegará por fin a las tablas de Nueva York el próximo otoño. La obra estuvo durante años en la cabeza del célebre compositor de Broadway, pero ... Sondheim no llegó a verla estrenada: falleció en noviembre de 2021, siete años después de que mencionara por primera vez la idea sobre este musical.

Pocos días antes de su muerte, en una entrevista con 'The New York Times', Sondheim, a sus 91 años, confesaba que tenía una esperanza: acabar un musical más.

El autor de 'Company', 'Follies', 'Sweeney Todd' o 'Into the Woods' quería concluir ese proyecto que se le resistía: una obra musical basada en 'El discreto encanto de la burguesía' y 'El ángel exterminador', dos de las películas emblemáticas del director español.

«No se si debería revelar la trama, pero el primer acto es un grupo de personas que trata de encontrar un lugar para cenar y les ocurren todo tipo de situaciones extrañas y surrealistas, y en el segundo acto encuentran un sitio para cenar, pero no pueden salir de él», explicó, destilando el argumento de las dos obras de Buñuel.

Preguntado entonces si tenía esperanzas en que viera la luz, su respuesta fue clara: «No». La preparación de la obra se había alargado durante años, sin que encontrara una vía clara hacia las tablas. Después de hablar de ella en 2014, los trabajos preparatorios comenzaron en 2016, en una producción de Scott Rudin para The Public Theater, una de las instituciones culturales señeras de Nueva York. Aquel proyecto se iba a llamar 'Buñuel', pero no salió adelante. Tampoco lo logró otro intento, ahora con un nombre diferente, 'Square One', y para el que Nathan Lane y Bernadette Peters realizaron ensayos para los papeles protagonistas. Tampoco sobrevivió, pese a que Sondheim, en una entrevista en el 'late-night' de Stephen Colbert de septiembre de 2021 en la que pronosticó que se estrenaría en la siguiente temporada.

Por fin, la obra verá la luz fuera de Broadway, en The Shed, un espacio de artes escénicas en Hudson Yards, el último gran desarrollo inmobiliario de Manhattan, en el lugar en el que se ubicaban las vías muertas de la estación de tren Pensilvania.

No hay detalles de momento sobre la producción, ni sobre el reparto. Tampoco sobre cómo se acabó la obra que desarrollaba Sondheim, ni quién lo ha hecho. En aquella entrevista, el compositor aseguró que el musical estaba todavía incompleto, algo que confirmaron después de su muerte sus colaboradores más cercanos.

Sí se sabe que contará con un nuevo nombre -'Here We Are'- y que será recibida con expectación. Si Sondheim fue un autor célebre en vida, el éxito solo ha aumentado con su fallecimiento. El verano pasado se estrenó una nueva producción de 'Into the Woods' en Broadway, y lo mismo ha ocurrido este mes con 'Sweeney Todd'. Fuera de los teatros de Broadway, también se han recuperado 'Assassins' y 'Merrily We Roll Along'.