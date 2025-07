De 'La Novia Cadáver' a 'Kun-fu Panda', 40 años de la magia de los hermanos Grangel

«Hollywood no te llama, has de ir a buscarlos». Así hablan los hermanos Grangel, Carlos y Jordi, unos de los iconos de la animación internacional de los últimos 25 años. Suyos son los personajes de películas como «La Novia Cadáver», «Hotel Transilvania», «Cómo entrenar a tu dragón» o «Madagascar», la mayoría creados desde su Barcelona natal. En el 40 aniversario de su Grangel Studio, han querido celebrarlo con la mayor exposición hasta la fecha de su trabajo que recorre 32 largometrajes y 450 piezas, algunas de las cuales ya se han podido ver en el MoMA de Nueva York o el Museo de Arte Contemporáneo de Seúl.

Todo comenzó a mediados de los 80 cuando Carlos, el hermano mayor, un ambicioso dibujante de 22 años, abandonó su casa y se marchó a Londres en busca de empezar su carrera en la animación. Allí fue a Amblin, la recién estrenada productora de un tal Steven Spielberg y sin perder tiempo les pidió un puesto de trabajo. Le dijeron que el único puesto libre era el de jefe de diseño de personajes y lo aceptó. De pronto, estaba trabajando en un estudio de Hollywood dando forma a los personajes de diferentes películas en producción. Hasta que un día, un tipo desaliñado con barba y una gorra se acercó a ver lo que estaba haciendo. «Vio mis dibujos y dijo, 'ya tenemos diseñador para años'. Y así fue. Me uní a mi hermano y juntos llevamos 30 años colaborando con él a través de los estudios DreamWorks», confiesa Carlos Grangel. Tanto es así, que tuvieron que decir no a películas como 'Ratatouille' o 'Monsters Inc', de Pixar, por su fidelidad a DreamWorks.

Con un reducido número creativo, formado por tres personas, y un equipo que puede llegar a las doce personas, el 80 por ciento de ellos catalanes, se han convertido en una de las fuerzas creativas de la animación más creativas. Suyo fue el trabajo que ayudó a Guillermo del Toro a ganar un Oscar con su adaptación de 'Pinocho'. «Cuando trabajas con estos grandes directores, sabes que tienes que captar lo que quieren rápido, porque ellos sólo tienen cinco minutos para hablar contigo. Ese es el tiempo en el que tienes que entender lo que quieren y mejorarlo», afirma Carlos Grangel.

Un ejemplo claro de su forma de trabajar lo tenemos en 'La novia cadáver', la gran protagonista de la exposición. Burton les entregó las ideas y los bocetos de lo que quería hacer y les dijo simplemente, «¡mejorardlo!». Y lo hicieron, crearon hasta 82 personajes que pueblan esta auténtica maravilla del 'stop motion' y uno de los ejemplos más claros de la imaginación y ambición creativa de estos hermanos.

De 'Balto' a 'Hotel Transilvania'

La exposición está dividida en tres plantas. La primera, en la que rescatan trabajos primerizos como 'Balto', su primera colaboración con Spielberg, o su trabajo creando la nueva mascota del Barça, Cat. «Dreamworks nos ofreció dirigir 'El dorado', pero tuvimos que declinar la propuesta porque sabemos nuestros puntos fuertes y esto es la creación de personajes, ambientes y escenografías. Nuestra regla es clara, la creatividad primero. Por eso nunca aceptamos secuelas y lo primero de todo es el guion y el director con el que tendremos que trabajar», aseguran.

La planta baja incluye los bocetos originales de sus grandes éxitos. Estos incluyen 'Cómo entrenar a tu dragón', 'Madagascar'. 'El príncipe de Egipto', 'Spirit' o 'Bee Movie'. «Nosotros trabajamos a partir de bocetos. Podemos presentar hasta 20 diferentes por personaje de una película. En total hacemos un 'pitch meeting' con los productores en lo que podemos mostrar hasta 500 bocetos. Y muchos están en la exposición», reconocen.

También hacen un trabajo de corrección y adaptación con los actores que darán voz a los personajes para que su imagen se adapte mejor a la voz y características del actor. Han trabajado, por ejemplo, con Will Smith y Robert de Niro para 'Shark's Tale' o Johnny Depp y Helena Bonham Carter en 'La novia cadáver'. «No tenemos el lujo de ser mitómanos. No es una suerte poder conocerlos, es un trabajo y lo hemos de hacer bien. Llevamos 40 años y no tenemos intención de parar», confiesan.

¿El secreto de su éxito? Sólo uno, trabajo, hacer que tu talento hable por ti y te represente. «En Los Ángeles tienes un contrato de 40 horas a la semana, pero todos trabajan 65. Nosotros hemos adaptado ese esquema después de cinco años viviendo allí y empapándonos de ese ambiente. Tienes que trabajar más que nadie. Como si fueras Michael Phellps y te levantases a las 4,30 horas de la mañana para entrenar y ser mejor que los demás. Tienes que estar dispuesto a una jornada laboral de 14 horas y aceptar los sacrificios que conlleva. Yo no tengo hijos, no tengo tiempo», comenta Carlos Grangel, el hermano mayor y el que inició la aventura.

La última planta de la exposición acoge un 'display' de la novia cadáver con imágenes gigantes de los personajes expuestos casi como grandes espejos donde el público puede llegar a perderse. También te puedes encontrar con la momia de 'Hotel Transilvania' paseando por sus pasillos. Y lo mejor de todo es que es una muestra gratuita que funcionará todo el verano. «Aquí hay piezas que en el MoMA tenías que pagar una entrada de 90 euros para poder ver. Esa fue una de nuestras condiciones a la hora de iniciar la exposición, que la pudiese ver todo el mundo», dice Jordi Grangel.