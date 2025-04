Una novela sobre las guerreras del rey Pelayo se lleva el premio Edhasa de Narrativas Históricas

El fallo del jurado ha sido rotundo: «Una amena y apasionante novela. No sólo está fielmente documentada y ágilmente escrita, sino que posee un halo de leyenda que transporta al lector a las tierras astures de mediados del siglo VIII». De esta forma, la historiadora asturiana Pilar Sánchez Vicente recibe el premio Edhasa de Narrativas Históricas por la novela «El cantar del norte», una épica aproximación a la desconocida figura de Sancha Asuera, apodada la Valentona, y a todas las mujeres guerreras que lucharon codo con codo con el Rey Pelayo en el siglo VIII, en el inicio de la reconquista.

La novela arranca en el año 745, cuando todavía quedan las heridas de la caída de Toledo y la muerte de don Pelayo sigue congelada en el eco de las montañas. Esa es la fecha de la muerte de Sancha Asuera y será su hermana, como trovadora, quien nos narrará su fascinante historia en forma de cantar de gesta. «Se han escrito cientos de novelas sobre Pelayo y la batalla de Covadonga. Me parecía increíble que en ninguna de ellas nos hablasen de las mujeres que participaron en aquellas hazañas. Al leer sobre Sancha Asuera vi al instante que merecía una novela», confiesa Sánchez Vicente.

La historiadora estaba en la Biblioteca Nacional de Madrid cuando se topó con las 'Memorias de Asturias', del cura Luis de Valdés, escritas en 1622. La figura de Sancha Asuera resplandecía con luz propia. «Digamos que el clérigo no era nada sospechoso de ser un feminista y reivindicar a las mujeres. Aquella historia merecía ser contada», asegura la autora.

Hay episodios increíbles en la vida de Sancha Asuera y en la narración de la novela, como cuando Pelayo se niega a pagar la misma soldada a las mujeres que a los hombres de su ejército. Asuera decide disfrazarse de hombre con su cuadrilla de mujeres y toman pueblos de Cangas de Onís para Pelayo. Cuando éste llegaba, lo recibían por todo lo alto y para su sorpresa, Asuera le entregaba las llaves de la ciudad. «Trasportamos al pasado los clichés del presente, pero la figura de la mujer guerrera no es tan excepcional. Los vikingos también viajaban con mujeres y se sabe que en la prehistoria era todo el poblado quien salía a cazar al Mamut, no sólo los hombres», afirma Sánchez Vicente, especialista en el papel de la mujer durante la Edad Media.

Asuera era la hija de una vendedora de líquidos. Desde muy jovencita, ella tuvo que hacerse cargo de la familia, incluso participaba en peleas públicas en los mercados para ganar dinero. Al ser mujer, lo normal era apostar contra ella, pero la guerrera vencía con facilidad a los hombres y empieza a hacerse un nombre. La gente comienza a llamarla 'la valentona'. «Hay peleas de pulsos, de tortazos, de garrotazos y ella se gana una reputación que la lleva a unirse a una cuadrilla de mujeres y asaltar a los musulmanes que se hacían con los tributos asturianos para devolvérselos al pueblo», afirma la escritora.

Sánchez Vicente gana así los 10.000 euros del galardón. El jurado, integrado por Jacinto Antón, Carlos García Gual, María José Solano, Sergio Vila Sanjuán, Mari Pau Domínguez y Daniel Fernández, destacó el magnífico esfuerzo de la historiadora asturiana en rescatar del olvido a un personaje fascinante y meter al lector en un «halo de leyenda que lo sumerge de lleno en las tierras astures de mediados del siglo VIII».

La historiadora, emocionada tras el fallo, no podía creer que hubiese recibido este prestigioso premio, «el primero al que me he presentado». «Yo era de las que creía que todos los premios ya estaban dados. Cuando me llamaron y me dijeron que lo había ganado, no lo acababa de procesar. La alegría era inmensa», reconoce la autora.

La ganadora del premio Edhasa es autora, entre otras, de las novelas 'Comadres', 'La diosa contra Roma', 'Mujeres errantes', 'La hija de las mareas' o 'Madrebona', además del ensayo 'Breve historia de Asturias'. «Yo publicaba en Roca, pero decidí probar con el premio sólo para que Edhasa tuviese la novela. No esperaba nada. Me habían dicho que el Edhasa era como el Planeta de la novela histórica y estoy encantada. No tengo palabras», concluye Sánchez Vicente.