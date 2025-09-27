Nobuo Uematsu dirige la fantasía final de la Comic-Con de Málaga en el evento más esperado de la convención

Para entrar al concierto de Nobuo Uematsu había que hacer una hora de cola para ingresar, en todo caso, con un código QR que garantizase la reserva. La odisea de conseguir una entrada, sin embargo, era un viaje en sí mismo: la web no funcionaba tan solo si el usuario entraba en ella con el idioma de la misma en español. En cambio, si seleccionaba el francés, esta funcionaba sin ningún tipo de inconveniencia. También fue de gran ayuda un misterioso Google Docs con un link válido que acabó circulando por las redes sociales hasta llegar a las mismas personas que ocupan un asiento en el Auditorio 1 de la San Diego Comic-Con de Málaga. Solo hubo algo que puede frenar la discusión sobre el método de obtención de reserva de los asistentes: la entrada de un 'cosplayer' de Cloud, el protagonista de 'Final Fantasy VII', que recibe un aplauso multitudinario por parte de toda la sala.

La ponencia, llamada 'Melodías de fantasía', se presenta como una fusión de conversación y concierto moderado por la Elesky, en donde el propio Nobuo Uematsu toca un amplio repertorio de las piezas musicales más emblemáticas de su repertorio. En 1997, Uematsu alcanza un punto de inflexión en su carrera con el lanzamiento de 'Final Fantasy VII' para PlayStation, cuya banda sonora es aclamada como una de las más influyentes de todos los tiempos. La combinación de temas orquestales, melodías íntimas y piezas épicas consolida su estilo y lo proyecta a la fama internacional. Tras este hito, continúa componiendo para 'Final Fantasy VIII' (1999) y 'Final Fantasy IX' (2000), reforzando la identidad musical de la franquicia con canciones como 'Liberi Fatali' y 'Melodies of Life'. Con 'Final Fantasy X' (2001), colabora con Masashi Hamauzu y Junya Nakano, marcando la transición hacia un trabajo más compartido en la saga. Además, su música trasciende el ámbito del videojuego: Uematsu ofrece giras internacionales con conciertos como Distant Worlds y Final Symphony, llevando las melodías de 'Final Fantasy' a auditorios y teatros de todo el mundo. Además, funda la banda de rock The Black Mages, con la que reinterpreta en un estilo más enérgico y moderno varias de sus composiciones clásicas.

Hoy en día, Nobuo Uematsu es considerado un pionero y referente en la música de videojuegos, inspirando a generaciones de compositores y demostrando que las bandas sonoras pueden tener un impacto cultural y emocional equiparable al de cualquier obra sinfónica o cinematográfica. Con una sonrisa tímida y un emocionado 'esto es increíble', Nobuo Uematsu agradece el cálido recibimiento en su primera visita a Málaga. Pide a los asistentes que disfruten del concierto, aunque sea breve, y se sienta al piano eléctrico para dar inicio a una velada única.

El programa comienza con 'Blue Fields' ('Final Fantasy VIII'), pieza que marca la llegada de la saga a PlayStation y simboliza una nueva etapa en su música. Uematsu, con su estilo desenfadado, lanza las partituras al suelo tras cada interpretación y no olvida agradecer con humildad. Siguen algunos de los momentos más icónicos de su carrera: el tema principal de 'Final Fantasy IV', 'Terra's Theme' ('Final Fantasy VI') y, como clímax, 'Battle at the Big Bridge' ('Final Fantasy V'), que desata la ovación del público.

La velada continúa con la participación de Rie Tozuka, narradora y seiyū -actriz de voz- japonesa vinculada a la agencia Aoni Production, conocida por su labor en doblaje y por sus lecturas en directo de relatos con acompañamiento musical. En los últimos años, Tozuka colabora con 'Dog Ear Records', la productora de Nobuo Uematsu, en espectáculos que combinan tradición oral y sensibilidades contemporánea, además es conocida por su trabajo en 'Persona 5 Royale', una de las sagas más exitosas de los videojuegos.

En Japón, la figura del seiyū va mucho más allá del doblaje. Es un trabajo altamente profesionalizado y muy respetado, que exige formación en interpretación, canto y presencia escénica. Los seiyū no solo ponen voz a personajes de anime, videojuegos o películas, sino que también participan en programas de radio, conciertos en vivo, lecturas públicas y eventos con los fans. La industria los considera auténticos intérpretes, y en muchos casos alcanzan gran popularidad y reconocimiento, convirtiéndose en referentes culturales.

Con simpatía y un esfuerzo en español -'¡Hola! ¿Qué tal? Me llamo Rie, muchas gracias'- saluda al público antes de comenzar la primera lectura de uno de los cuentos que ha preparado para la actuación, acompañada por Uematsu al piano. El relato gira en torno a la historia de un niño y un kappa, criatura del folclore japonés con cuerpo de tortuga y de espíritu travieso y juguetón. Los kappas aparecen tanto como seres peligrosos como cómicos en la tradición nipona, y Tozuka recupera su faceta más lúdica, casi infantil, en un cuento cargado de fantasía y ternura.

La segunda historia se centra en un Shinigami, figura de la mitología japonesa que representa al ángel de la muerte. Aunque en Occidente este ser se popularizó gracias a obras como 'Death Note', Tozuka lo presenta en un tono más amable, cercano al relato tradicional, sin perder el aire de misterio. Por último, narra 'Las reglas del más allá', un cuento sobre un hombre pez que hace un trato con un humano para devolverle la salud a su padre. En esta pieza destaca especialmente la profesionalidad escénica de Tozuka, modulando la voz y cambiando de registro con naturalidad, atrapando al público en cada giro de la historia.

El concierto alcanza su clímax con una de las piezas más emblemáticas y queridas de toda la saga: 'To Zanarkand' ('Final Fantasy X'). En cuanto las primeras notas comienzan a sonar, la sala queda envuelta en un silencio absoluto, roto únicamente por la respiración contenida del público. La melodía, cargada de nostalgia y melancolía, traslada a todos a ese mundo virtual que tantas emociones despierta desde su lanzamiento en 2001.

Al terminar, el público se pone de pie y la ovación es larga, sincera y emocionada. Muchos asistentes no pueden evitar las lágrimas, conscientes de vivir un momento histórico e irrepetible. Uematsu, humilde como siempre, agradece con una reverencia y unas palabras finales que hacen sonreír a todos: confiesa que le gustaría volver pronto a España para reencontrarse con el público y seguir compartiendo las melodías que definen la saga de 'Final Fantasy'.

Sin embargo, no todo es perfecto antes de la charla. Algunos asistentes muestran su descontento debido a la cancelación de una firma de Nobuo Uematsu, que se aplaza al día siguiente sin que se ofrezcan explicaciones en la página web del evento. Esto genera frustración entre quienes compran entradas únicamente para esa jornada, evidenciando que, aunque con una solución ofrecida, la comunicación clara con el público sigue siendo fundamental en eventos de gran demanda.

