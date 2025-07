Sostres y los campamentos: Los niños no pueden ser el centro del mundo

Desayuno en el hotel Nobu, planta 23, y antes de irme veo por el ventanal a un grupo de niños que tengo vistos de otras veces, con sus bocadillos y sus monitores. El verano más triste del mundo son estos campamentos -o «casals», como decimos ... en catalán- en que los padres aparcan a sus hijos para hacer otras cosas, no siempre trabajar. Bajo a la calle y me decido seguir a este grupo de niños con sus monitores que les cuidan.

Piercing, tattoo, porro. Me refiero a los monitores, claro.

Odio darte malas noticias. Pero has dejado a tu hijo bajo esta ética. «Es que no es una ética, es una estética», podrán decir algunos. Joan Gaspart, expresidente del Barça, cuando le pregunté por el caso Negreira me dijo: «ético y estético es lo mismo, si dices las dos palabras muy rápido verás cómo te suenan igual». No sé tú, pero yo tengo otras ideas.

Bajo un sol de justicia y una humedad agobiante estos niños están comiendo el desayuno y corretean por una plaza infame -la que hay detrás de la estación- mientras los monitores, que el que lleva menos, lleva dos pendientes en la misma oreja, miran sus móviles y fuman su tabaco de liar. Por la tarde, cuando vuelvo, porque me quedo todo el día en el hotel para vigilar, este tabaco será un porro. Para ser justo he de decir que lo que pasa en este barrio es muy parecido a lo que pasa en el mío, y que cerca de mi casa la estética -y la ética- de los monitores con niños a su cargo no mejora. El porro quizá no es tan frecuente, pero también se da y no en pocas ocasiones.

En los panfletos de los distintos centros prometen actividades al aire libre, juegos, deportes, etcétera, y no digo que algún día no las hagan, pero yo lo que veo es oportunismo de parque público, feo, gratis, y me da pena que estos niños que probablemente hayan sacado sus buenas notas y se hayan portado bien, reciban ahora esto a cambio. Aquí están. Míralos dando vueltas alrededor de estas farolas, sin que a nadie le importe, y con la única referencia de un par de tipos de 18-21 años que más o menos vigilan que no sufran ningún percance pero sin más.

Algunos de los niños se sientan y juegan con juguetitos que supongo que han traído de casa. Otros corren de aquí para allá como queriendo darse emoción en un juego que a lo sumo culmina con correr de allá para aquí. A veces uno se queja al monitor y he de decir que el monitor entonces se aplica con delicadeza, yo diría que hasta con ternura, y está bien, y hay que reconocerlo; pero yo no sé si tanto los padres de este humilde barrio de Sants como los del mío son conscientes de lo que sus hijos reciben a cambio de lo que han pagado. Y como no lo sé, lo pregunto. «Es que tengo que trabajar y esto es lo que me queda más cerca para dejar al niño», me dice uno de los padres cuando lo va a recoger. Es importante consignarlo: más padres que madres en la puerta. Otro: «Lo importante es que estén al aire libre y jueguen entre ellos». Y un tercero: «Yo a mi edad no tenía esto».

En mi zona -sólo madres, padre ni uno, y yo doy el cante porque además me conocen- las respuestas son mucho más graves: «Es que es dejarlos aquí o no poder hacer nada durante todo el día»; una que me saluda y sabe, porque le explico que voy a escribir este artículo, no se corta y su respuesta a la dejadez con que he visto tratar a su niña de cuatro años en el parque es: «Los niños no pueden ser el centro del mundo, ellos han de tener su espacio y yo el mío. Yo necesito hacer mis cosas, ir al gimnasio, tengo derecho a hacer mi vida». Cuando salen los derechos no puedo evitar que me cambie la cara y ella insiste: «Claro que tengo derecho, porque yo no puedo soportar a esas mujeres que cuando son madres ya sólo son madres: yo soy mujer, soy esposa y también soy madre. No quiero tener sólo una faceta, y oye, aquí en este parque pues también se está bien. Al aire libre, con sus amiguitos, y los monitores pues son como nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no?».

Entre los niños sale también un monitor, uno de los tatuados, con piercing en la nariz y el mechero ya en la mano, y algunos niños corren a abrazarlo. Como tantas otras veces, Salvador, héroe de pacotilla y de lo que nadie necesitaba.