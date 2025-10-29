Suscríbete a
Jo Nesbø, rey de la novela negra nórdica: «Quizás soy ingenuo, pero sigo siendo optimista»

Por primera vez, el autor ambienta un thriller en EE.UU. y radiografía su violencia

Celia Fraile Gil

No ha sido hasta su novela 23 cuando Jo Nesbø ha pisado por primera vez literariamente Estados Unidos. Tras sesenta millones de ejemplares vendidos, ha elegido 'Minnesota' (Roja & Negra) para reflejar su visión de la sociedad de aquel país en la actualidad. La ... fecha escogida es clave, 2016, justo antes de la primera elección de Donald Trump.

