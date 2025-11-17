Suscríbete a
'Nepobaby', como 'Sucession', pero si el primo Greg contase la historia

La noruega Henriette Steenstrup regresa a la ficción después del éxito de 'Perni' con una serie en que habla de codicia, familia y herencias traumáticas que encantó en el Festival Serializados

Las raíces shakespearianas de una de las mejores series de todos los tiempos

Henriette Steenstrup
Henriette Steenstrup xavi torres-bachetta

Carlos Sala

Barcelona

Dicen que el público se está cansando de ver la vida de los muy ricos en la ficción, pero lo cierto es que siguen apareciendo títulos y más títulos de calidad alrededor del 1 por ciento de la población. El último ejemplo nos viene desde ... Noruega, 'Nepobaby'. La nueva serie de Henriette Steenstrup, que ya maravilló en 'Perni', es una 'dramedy' alrededor de una de las familias más ricas de toda Escandinavia. El patriarca, magnate naviero, acaba de fallecer, y en su testamento aparece el nombre de una desconocida fisioterapeuta de 25 años que resulta ser su hija ilegítima. Los cuatro hijos del magnate tendrán que lidiar con semejante revelación, mientras la protagonista se convertirá en una de las mujeres más ricas de Noruega de la noche a la mañana.

