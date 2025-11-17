'Nepobaby', como 'Sucession', pero si el primo Greg contase la historia

Dicen que el público se está cansando de ver la vida de los muy ricos en la ficción, pero lo cierto es que siguen apareciendo títulos y más títulos de calidad alrededor del 1 por ciento de la población. El último ejemplo nos viene desde ... Noruega, 'Nepobaby'. La nueva serie de Henriette Steenstrup, que ya maravilló en 'Perni', es una 'dramedy' alrededor de una de las familias más ricas de toda Escandinavia. El patriarca, magnate naviero, acaba de fallecer, y en su testamento aparece el nombre de una desconocida fisioterapeuta de 25 años que resulta ser su hija ilegítima. Los cuatro hijos del magnate tendrán que lidiar con semejante revelación, mientras la protagonista se convertirá en una de las mujeres más ricas de Noruega de la noche a la mañana.

Muchos la han querido comparar con 'Succession', aunque el parecido sólo es superficial, por el hecho de que la acción la mueve una herencia y refleje la vida de la sociedad más privilegiada. Sin embargo, aquí el humor es más calmado, hay más ternura hacia los personajes, y el formato es menor, con capítulos de menos de media hora. «Me encanta 'Succession', pero aquella era una serie shakespiriana, que iba más sobre el rey y quién le iba a suceder en la corona. Aquí lo miramos desde el punto de vista del de fuera, del pez fuera del agua que de repente se encuentra en un mundo que no entiende. Sería como si el primo Greg fuera quien explicara la historia de 'Succession'», afirma la actriz y guionista noruega.

La serie, que se podrá ver en Filmin a finales de noviembre, vuelve a tratar uno de los grandes asesinos de la familia moderna, la herencia. Las heridas que puede abrir no son fáciles de cerrar. «El problema no es sólo el dinero o la codicia, es algo más profundo. Mucha gente espera en la herencia una sensación de compensación o de justicia y cuando no tienen lo que creen merecer se abre un trauma que siempre había estado allí», asegura Steenstrup.

Colaboración con otros escritores

En Perni, la 'showrrunner' escribía sola todos los guiones. En esta ocasión, se ha dejado acompañar por otros escritores. «Son gente más joven, que tiene otros referentes y otros puntos de vista y eso sólo enriquece las tramas», reconoce. Lo que tiene la serie es un virtuoso equilibrio entre la comedia más absurda y el dramatismo más serio y formal. «Creo que la clave está en los diálogos, en construir los personajes a partir de ellos. No soy de escribir escenas de acción y grandes aventuras, pero sí que puedo hacer personajes reconocibles. Todos no sólo somos una cosa, somos muchos, por eso aquí no hay sólo ricos malos y pobres buenos, sino que todo es un poco más complejo», asegura.

La actriz y escritora asegura que cualquier situación puede ser al mismo tiempo trágica y cómica, sólo depende del punto de vista. «No sé si tenéis aquí el timo del actor. A una mujer mayor la llama un hombre que dice que es Pierce Brosnan o Brad Pitt. Mantienen una conversación, se gana su confianza, y al final ella le cede todos sus ahorros. Esto es algo trágico, horrible, pero mirado desde fuera resulta hasta ridículo», afirma Steenstrup.

La guionista espera que no sea cierto eso de que el público se esté cansando de las series sobre millonarios. Lo cierto es que ya está rodando la segunda temporada de la serie y la ha vendido a una docena de mercados. «No entiendo el éxito. Creo que la clave está en hacer personajes creíbles. Es lo único que necesito para interesarme por ellos. A partir de aquí puedes crear toda las líneas dramáticas o cómicas que quieras», comenta.

La serie está protagonizada por Nicolai Cleve Broch, Henriette Steenstrup, Kristin Grue, Helle Eia, Vivild Falk Berg y Deniz Kaya. Cuenta con la dirección de Gunnar Vikene y Hallvar Witzø. No tiene ningún ansia de control absoluto sobre sus proyectos y está disfrutando de compartir el relato con otros. «Sólo tuve un problema con los directores de 'Perni'. Uno creía que uno de los personajes tenía que ser de una sólo forma, que se traicionaba si no era siempre el malo, pero yo le dije que nadie es siempre el malo, que todos tenemos múltiples caras, y que es importante reflejarlo para que los personajes queden como caricaturas y no como personas», concluye la 'showrunner'.