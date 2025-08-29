La Nacional: la casa de los españoles de Nueva York cumple 100 años

Hay un lujo gastronómico muy difícil de encontrar en Nueva York: la sobremesa. El restaurante Eleven Madison Park, que alcanzó la cumbre de la restauración global hace una década, se inventó un truco para evitar ese placer a sus comensales y permitir que entrara ... el siguiente turno en la reserva: les invitaba a disfrutar de los postres en un tour por las cocinas. Acabada la visita, les abrían la puerta a la calle. Se pierde mucho dinero si no vacían la mesa.

Nueva York no es tanto la ciudad que nunca duerme, pero sí la que nunca descansa. Y la sobremesa es la negación gastronómica del frenesí neoyorquino, de su necesidad constante de hacer pasta.

Pero ese 'dolce far niente' de tripa llena, café, licor y charla sobrevive en una acera de la calle 14. Este verano La Nacional ha celebrado su centenario. Para cualquier español que viva en Nueva York, el lugar no necesita introducción. Es el nombre por el que se conoce a la Spanish Benevolent Society, la institución cultural española decana en EE.UU., fundada en 1868, cuando los inmigrantes españoles se perdían entre las oleadas de irlandeses, alemanes, italianos, judíos, negros del sur y asiáticos que llegaban a Nueva York.

La Nacional es el nombre de la institución y también de su restaurante, que abrió en 1925, cuando la sociedad se trasladó a este edificio entre el West Village y Chelsea. Ambos, tanto el restaurante como la sede, son centenarios este año, algo que pocas instituciones pueden decir en una Nueva York que crea y destruye con la misma voracidad.

La Nacional fue y sigue siendo un refugio. «Nació como una sociedad benéfica», explica James Fernández, profesor de la Universidad de Nueva York y un experto en la inmigración española en EE.UU., uno entre las decenas de españoles que han venido a celebrar el cumpleaños de la institución en una calurosa tarde de verano. «En 1868, un pequeño grupo de comerciantes españoles afincados en Nueva York, casi todos ellos vinculados a la economía cubana, al tabaco o al azúcar, la fundaron a petición del cónsul de España para prestar ayuda a los españoles indigentes que empezaron a llegar a la ciudad en números considerables por esos años».

Su padre, José Fernández, uno de los miembros más veteranos de La Nacional, también ha venido a las celebraciones. Sus padres eran inmigrantes asturianos -él, de Avilés; ella, de Ribadesella- y se conocieron aquí, en un picnic. «La gente se ayudaba mucho y La Nacional ofrecía servicios sanitarios a quienes no podían permitírselo», recuerda Fernández desde el exterior del edificio, rematado con dos grandes banderas, de España y de EE.UU.

Una pequeña hermandad

«Entonces, aquí se oía español y esto estaba lleno de negocios españoles», recuerda. La Nacional era el centro neurálgico de Little Spain, la Pequeña España, una concentración de inmigración española consolidada aquí a mediados del siglo XX. Hoy apenas queda nada de aquello. La comunidad, como tantas otras, se dispersó y La Nacional y su restaurante están entre los pocos fósiles que quedan de aquel barrio español.

Pero es un fósil muy vivo. La institución fue un refugio para los necesitados, para quien llegaba y no tenía un techo donde pasar la noche-hoy todavía tiene habitaciones para acoger a algún español desamparado-, para que un compatriota te echara una mano. Hoy sigue dando socorro, pero de otro tipo.

Tío Pepe Fernández Javier ansorena

«Ya casi nadie vive en el barrio, muchos de los españoles en Nueva York solo están aquí por un tiempo y eso ha hecho que la sociedad se transforme», cuenta Robert Sanfiz, director ejecutivo de La Nacional. «Ahora es un lugar de 'networking' y un centro cultural y social, donde conectas con otros españoles», explica. En la planta baja está el restaurante. Un piso más arriba, el salón social, abierto a las propuestas culturales de la comunidad, del flamenco al tango -los límites de lo español y lo hispano se difuminan en la diáspora-, de recitales de poesía a torneos de mus.

El edificio lo compró en 1925 el entonces presidente de La Nacional, José Camprubí, empresario de origen español, hermano de Zenobia Camprubí, pionera del feminismo en España y mujer de Juan Ramón Jiménez. Por aquí pasó la pareja y muchos otros iconos de la cultura española, desde Federico García Lorca a Luis Buñuel.

Sanfiz es un abogado neoyorquino, hijo de español y estadounidense, que se topó de casualidad un día con La Nacional y ha acabado implicado en ella hasta el cuello. La sociedad estaba en problemas financieros y legales y él se arremangó, junto con otros miembros de la comunidad española, para sacarla a flote.

Uno de los grandes cambios fue el restaurante. En su fundación fue una cantina, de la que José Fernández todavía recuerda su tortilla «nada especial». Su hijo James asegura que el olor de las sardinas asadas y la pinta cuestionable de los callos que vio en su infancia todavía le acompañan. El restaurante estuvo subarrendado durante décadas, buena parte de ellas sin pena ni gloria. «La Nacional se moría. Los españoles entraban aquí y decían que olía a grasa. El restaurante era tan emblemático para la comunidad como las actividades sociales y culturales, y tuvimos que afrontar riesgos». La sociedad decidió dar el paso de tomar las riendas del restaurante para aprovechar su potencial. La gestión de las cocinas ha supuesto un dolor de cabeza para Sanfiz y el resto de la junta directiva de La Nacional, pero el local se ha convertido en un bastión gastronómico para la comunidad española.

Tío Pepe Fernández Javier ansorena

En las celebraciones del centenario, circularon clásicos españoles, de la croqueta a la paella. Al frente de los fogones está Paco Parreño, un cocinero con experiencia en restaurantes de altos vuelos, que ha tenido que hacer frente a un desafío más grande que mantener una estrella Michelin: contentar a los paladares exigentes y nostálgicos de los españoles en Nueva York.

«Estoy harto de servir patatas bravas, pero es lo que tengo que hacer», dice con resignación, antes de pasar al orgullo: «No hay mejor halago que cuando me dicen 'no echo de menos Valencia, me siento como en casa'».

A ello contribuyen los precios razonables, en especial para los miembros más veteranos. «A los viejitos les cobramos el vino a cinco o seis dólares, lo que costaba hace décadas» (en Nueva York es difícil pedir una copa en una restaurante por menos de 15 dólares). También la posibilidad cierta de encontrarte con un conocido en la barra. Y, de nuevo, el lujo de la sobremesa, un motivo de presión para que le salgan los números a Sanfiz. «Aquí no metemos prisa a nadie. No es fácil, es algo que nos cuesta. Pero es nuestra seña de identidad».