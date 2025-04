Nacho Cano se defiende tras el informe de Trabajo: «España hoy es un fracaso gobernado por criminales»

Nacho Cano se ha defendido este miércoles tras el informe de la Inspección de Trabajo. En declaraciones a ABC, el músico ha asegurado que España es «un fracaso gobernado por criminales», a los que ha definido como «maleantes que abusan de los impuestos» de las personas para «comprarse el poder y perpetuarse en él como sus amigos de Cuba y Venezuela».

Desde México, donde lleva un mes estrenando el musical 'Malinche', Cano ha dicho que mira a España «con pena». «Madrid intenta aguantar, pero el país en este momento de nuestra historia es un timo», ha destacado.

Así, ha recalcado que su estreno en México está siendo un éxito, «llenando teatros con 1.000 espectadores todas las funciones», y que está empleando a los chicos becados en España. «Esos a los que acosó la policía de Marlaska y que usaron como pretexto algunos bienpagados para organizarnos un montaje político-judicial».

Por segunda vez, la Inspección de Trabajo ha concluido este miércoles que Nacho Cano no hizo nada que esté fuera de la ley con los becarios de su musical 'Malinche'. Tal como consta en el segundo informe que se ha conocido este miércoles a través de Europa Press, no se ha podido comprobar que los alumnos en formación fueran trabajadores de la obra, y su conclusión insiste en que no quedan «acreditadas las notas típicas de una relación laboral: trabajo personal, voluntariedad, retribución, dependencia y ajenidad».

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social no aprecia por tanto «irregularidades» en cuanto a las competencias que ostenta, y recuerda que, según la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, los extranjeros que pretendan cursar o ampliar estudios en España pueden ser autorizados para la estancia por el tiempo de duración de los estudios o actividad. Esta autorización le compete a la Delegación del Gobierno, y la Inspección de Trabajo consulta esta autorización administrativa en el caso de que considere que la relación jurídica real es de naturaleza laboral, pues la norma reguladora de la infracción cometida es diferente si existe autorización de residencia o no. «Pero como hemos concluido que no se ha podido comprobar que fueran trabajadores por cuenta ajena, ni becarios de la Ley General de la Seguridad Social, el control de su situación administrativa en materia de extranjería no compete a la Inspección», concluye el informe.

Nacho Cano está siendo investigado por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, penados con hasta un año de prisión, y de delitos contra los derechos de los trabajadores, castigados con hasta seis años de cárcel. Fue detenido por estos hechos el pasado 9 de julio y luego quedó en libertad provisional. Pero la primera inspección del Ministerio de Trabajo ya certificó que los 17 becarios mexicanos del musical 'Malinche' dirigido por el artista madrileño estaban en regla y no tenían por qué estar incluidos en el sistema de Seguridad Social, ya que realizaban una formación «no reglada». Sin embargo, el pasado 19 de febrero, el Juzgado que dirige la magistrada Inmaculada Iglesias ordenó realizar este segundo informe que se ha conocido este miércoles, al entender que la subinspectora de Trabajo al cargo de esta diligencia «no llevó a cabo una labor de investigación completa».