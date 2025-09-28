Yatra cierra su gira por España en Madrid: emoción e invitados, como Pablo Alborán, en un casi lleno Movistar Arena

El verano de Sebastián Yatra en España se ha caracterizado por una gira, 'Entre tanta gente Summer Tour 2025', que ha rodado por todo el país y por conciertos que, aunque bien estructurados, no son el espectáculo latino esperado. El colombiano confesaba la pasada noche en el Movistar Arena estar muy agradecido por volver a conectar con sus fans y su música, una emocionalidad que ha marcado el ritmo de la noche.

'Milagro' inauguró una noche llena de baladas, reggaetón y dembow; el single que le da nombre a su último disco causó la primera mirada de intensidad en un Yatra visiblemente afectado y agradecido de estar sobre el escenario del recinto madrileño. Ese efecto no se marchó en toda la velada. Tenía momentos de puro disfrute, pero en el bloque entre 'Un año' –tema que sacó una tímida sonrisa en Yatra por la pequeña confusión del público– y 'Como mirarte' –escribieron un mensaje de amor en las pantallas con una gran falta de ortografía, pero que las reglas de la RAE no quiten la emoción del momento–. Entre estos dos temas hubo dos instantes de intensidad; en 'No hay nadie más' subió Alonso, un amigo de Sebastián Yatra con síndrome de down; en 'Cristina' cambió de escenario a uno más pequeño situado entre tanta gente.

Una emoción que se disolvía por momentos para regresar a los bailes, a los gritos y al ritmo latino que se espera de un espectáculo de este calibre. Tras cantar 'Tacones Rojos' agrupó sin descansos 'SUTRA' –salió una DJ con la que perreó por primera y última vez en la noche–, 'Traicionera', 'Suena el Dembow' y 'Pareja del Año', sin palabras y sin aliento.

Esta pasada noche, Yatra no solo presentó su nuevo disco sino que hizo un repaso por los temazos que han marcado su carrera y que han sido la banda sonora de muchas personas. 'Por Fin Te Encontré' marcó un antes y un después en el 2016 para los fans de las baladas electro latino, 'A Partir de Hoy' sin Bisbal pero con todo el buen rollo del almeriense, 'Chica Ideal' y 'Vagabundo' para cerrar la fiesta con una energía bacana que se organizó en cuanto se escuchó el clásico: «Puedes salir con cualquiera». Un recopilatorio para poner a bailar a un entregado público que, a pesar de no haber llenado el Movistar Arena, lo dieron todo.

Sebastián Yatra tiene 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que en parte es gracias a su múltiples colaboraciones, algunas de ellas presentes en la pasada noche. ROBI fue el primer invitado con su 'Lienzo', la venezolana Joaquina interpretó 'En Guerra', con Lucho RK cantó en primicia 'Canción Para Regresar' –publicada un día antes del concierto– y en 'Contigo' salió Pablo Alborán para enamorar a aquellos que todavía no habían caído en el encanto del colombiano.

Todo resguardado por un andamio de obra que dio mucho juego a la escenografía. Yatra subió, bajó, se sentó, se columpió, saltó… no dejó de moverse durante gran parte del 'show'. Además, le acompañaba una banda de músicos que le dieron una energía diferente a canciones que se acostumbran a escuchar con autotune y en pista grabadas. Un concierto donde cada canción tuvo su protagonismo, que tuvo pocos momentos de desconexión por parte de los fans y que, a pesar de estar un poco pendiente de los juegos de cámara, se centró en los presentes. Una buena dosis de emocionalidad y bailoteo.