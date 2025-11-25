Suscríbete a
ABC Cultural

La quiebra de Wegow, el principio del fin de una pesadilla antes de Navidad

Todo apunta a que el plan de viabilidad de la ticketera para evitar el concurso de acreedores saldrá adelante, con el apoyo mayoritario de los artistas y grupos afectados

La SGAE repartirá 300.000 euros entre sus socios afectados por el preconcurso de acreedores de Wegow

Un concierto de La M.O.D.A., una de las bandas afectadas
Un concierto de La M.O.D.A., una de las bandas afectadas youtube
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La recta final de este 2025 ha sido un frenesí de reuniones con abogados, deliberaciones internas y alaridos al cielo para los grupos, artistas y promotores afectados por el crack de Wegow, una de las empresas de venta de entradas más utilizadas en el ... circuito español de música en directo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Nacho Serrano

Periodista cultural especializado en música. Colaborador de ABC desde 2006, dirige el blog «He reunido a la banda.com» y escribe en revistas especializadas como Ruta66.

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app