La quiebra de Wegow, el principio del fin de una pesadilla antes de Navidad

La recta final de este 2025 ha sido un frenesí de reuniones con abogados, deliberaciones internas y alaridos al cielo para los grupos, artistas y promotores afectados por el crack de Wegow, una de las empresas de venta de entradas más utilizadas en el ... circuito español de música en directo.

Tras verse en una situación de absoluta indefensión y desamparo por el anuncio del preconcurso de acreedores de la compañía, que bloqueó las recaudaciones de sus conciertos sine die, los acreedores denunciaron pública y amargamente la situación dando por hecho que nunca verían su dinero.

Wegow llegó a ese punto de no retorno por una gestión negligente de sus arcas, ya que no se antepuso la entrega de la recaudación de los conciertos a otros gastos de la empresa. Eso dejó un poso de rabia y frustración en los músicos que explica que casi todos ellos tomaran con mucha cautela e incluso suspicacia la adquisición de la empresa el pasado septiembre por parte de Cultural Capital Group (CCG), a pesar de que, en principio, sus planes para solventar la crisis de Wegow parecieran tener a sus acreedores como prioridad.

«Esta adquisición es 100 % estratégica y nace del profundo respeto y pasión que sentimos por la música en vivo y quienes la hacen posible. Vamos a poner todas nuestras herramientas y experiencia al servicio de los promotores para devolverles la confianza y la fuerza que se merecen», aseguraron Juan José Cobo Ordóñez y Antonio Barragán, fundadores de esta 'joint venture' con sede en Granada especializada en rentabilizar eventos culturales.

Tres semanas después, a principios de noviembre, ABC informaba en primicia del Plan de Reestructuración presentado por los nuevos gestores de Wegow ante el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Bilbao (expediente 245/2025), «con el objetivo de garantizar la viabilidad y continuidad de la compañía».

Ahí las cosas empezaron a sonar bien, ya que el nuevo equipo aseguraba que iba a poner «todos los esfuerzos y recursos posibles para conseguir adelantar los plazos de pago, en la medida que la situación de la compañía lo permita y garantizar el pago del cien por cien de los importes adeudados». Para acometer tal plan la empresa necesitaba el apoyo de sus acreedores, de manera que abrió una fase de adhesión o rechazo al mismo que terminó el pasado 20 de noviembre.

Este diario pudo comprobar que un día antes de acabarse el plazo, había bandas que no habían recibido ninguna información sobre el plan ni cómo adherirse a él. Pero un comunicado lanzado por Wegow a modo de última llamada consiguió tener eco en las redes sociales, y muchos grupos consiguieron ponerse en contacto con sus abogados para tomar una decisión.

Las deudas que Wegow tiene con los grupos van desde unos pocos cientos de euros a cifras que superan el medio millón, y la compañía ha dividido las problemáticas en dos. A los artistas a los que se les debe 1.200 euros o menos, se les pagará la deuda un mes después de la homologación del plan, mediante doce mensualidades consecutivas hasta completar el importe total. El resto de acreedores deberá esperar más tiempo, ya que se les pide un plazo de hasta dos años antes de empezar a cobrar.

Sin reparto de dividendos hasta devolver todo el dinero

En cualquier caso, todo el dinero que se empiece a generar en esta nueva etapa de Wegow irá destinada a deshacer este entuerto, ya que en el acuerdo firmado con los artistas queda estipulado que los nuevos gestores no percibirán beneficios mientras la deuda siga pendiente. Y una vez aprobado el plan, se hará una ampliación de capital para empezar a pagar a los acreedores.

«Ningún promotor volverá a sufrir incertidumbre sobre su dinero. La caja estará siempre protegida y garantizada», asegura la ticketera, que además ha ofrecido a sus acreedores recuperar la venta de entradas con ellos, y obtener parte de la devolución de la deuda a través de bonificaciones fiscales, dos medidas que son opcionales pero que sin duda ayudarían a que el plan de viabilidad funcione y así conseguir lo que desean todas las partes implicadas, que es evitar el Concurso de Acreedores.

Antes de Navidad se conocerá si los acreedores que apoyan el Plan de Reestructuración son los suficientes para que salga adelante, pero este diario ha podido saber que la gran mayoría de los grupos afectados, tanto del rango inferior de deuda como del mayor, han decidido adherirse. Por consejo de sus abogados y porque rechazarlo supondría decir adiós a su dinero casi con toda seguridad. Así que ese primera prueba estaría superada.

Así lo confirma la propia dirección de Wegow en una última comunicación de tono esperanzador y optimista donde se enfatiza que el plan de negocio es serio y a largo plazo: «Tras las conversaciones mantenidas con los acreedores, podemos concluir que estamos en condiciones de revertir el daño ocasionado con todas las garantías. Falta muy poco».

En cualquier caso, si el número de adhesiones es el suficiente como parece que así será, sería solo el primer paso para la homologación del Plan y aún quedaría un largo camino para muchos de los afectados. Para ellos esto no será el fin de la pesadilla, ni siquiera será el principio del fin, sino más bien el fin del principio. Pero al menos ya se ve una luz al final del túnel para recuperar el dinero por el que tanto sudaron en el escenario.