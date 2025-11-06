Suscríbete a
Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política tras cuatro décadas en el Congreso

Wegow presenta ante el juzgado su plan para garantizar la devolución del dinero que debe a los artistas

La compañía de venta de entradas entró en concurso de acreedores en mayo, dejando bloqueada la recaudación de cientos de conciertos

La plataforma de música Wegow compra la startup andaluza Bracelit, de digitalización de eventos

La imagen promocional de la ticketera Wegow
La imagen promocional de la ticketera Wegow abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

La noticia saltó el 22 de mayo provocando un auténtico terremoto en el sector de la música en vivo. La compañía de venta de entradas Wegow entraba en preconcurso de acreedores, bloqueando el dinero de los tickets vendidos para todos los conciertos que gestionaba, ... y dejando así en una situación de absoluta indefensión a los artistas y promotores.

