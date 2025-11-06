Wegow presenta ante el juzgado su plan para garantizar la devolución del dinero que debe a los artistas

La noticia saltó el 22 de mayo provocando un auténtico terremoto en el sector de la música en vivo. La compañía de venta de entradas Wegow entraba en preconcurso de acreedores, bloqueando el dinero de los tickets vendidos para todos los conciertos que gestionaba, ... y dejando así en una situación de absoluta indefensión a los artistas y promotores.

«Nos dirigimos a ustedes con el máximo respeto y sentido de la responsabilidad para informarles de la compleja situación que actualmente atraviesa nuestra compañía», dijo la compañía en un comunicado, en el que se aseguraba que se había dado «un paso que, si bien difícil, consideramos necesario para buscar soluciones que aseguren la viabilidad futura de nuestro proyecto».

Wegow informó entonces de que el preconcurso no significaba el cese de sus operaciones, y que seguían trabajando para reorganizar la compañía. «Queremos reordenar nuestra actividad para poder recuperar la normalidad y preservar el ecosistema que hemos construido», aseguraron.

Cuatro meses después, en septiembre, Wegow anunció la adquisición del cien por cien de su capital por parte de Cultural Capital Group (CCG), una firma granadina especializada en la financiación y gestión de proyectos culturales.

«Con esta integración, CCG ha constituido un nuevo consejo de administración y ha puesto en marcha un plan de reestructuración integral cuyo objetivo es doble: salir del estado de preconcurso en el que se encontraba la compañía y recuperar su posición de liderazgo en el sector, apostando por la innovación tecnológica y la cercanía con el usuario», explicaron los nuevos propietarios tras la adquisición.

Desde Wegow se aseguró que el objetivo de esta operación era «garantizar la viabilidad de la empresa y cumplir íntegramente con las deudas contraídas con los promotores», y para ello se nombró un experto reestructurador, cuya aprobación se solicitó al Juzgado. «Hemos constituido un equipo técnico especializado para elaborar un plan de viabilidad y de negocio que permita asegurar el pago de la deuda», añadieron. «Y queremos subrayar que no contemplamos ningún tipo de quita. Los técnicos analizarán los plazos que la compañía pueda asumir, pero el objetivo es el pago total. Además, estamos trabajando en una propuesta especial para los promotores que sigan confiando en Wegow, de manera que puedan recuperar su deuda en el menor plazo posible».

Seis meses después del gran crack, ABC ha podido saber en primicia que Wegow Technologies, S.L. ha elevado a público su Plan de Reestructuración presentado ante el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Bilbao (expediente 245/2025), con el objetivo de garantizar la viabilidad y continuidad de la compañía.

El plan, que se enmarca en la Ley 16/2022 de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, abre ahora su fase de adhesión, que permanecerá activa desde el 6 hasta el 20 de noviembre de 2025, periodo durante el cual los acreedores podrán manifestar su apoyo al mismo conforme al procedimiento notarial establecido.

«Este plan refleja un ejercicio de responsabilidad y compromiso con nuestros acreedores, empleados y clientes. Confiamos en que, con su colaboración y apoyo, podremos garantizar la continuidad plena de la empresa y seguir impulsando el crecimiento de la industria musical», ha declarado Juan Cobo, Director General de Wegow Technologies. Durante este proceso, todas las operaciones y servicios de la plataforma continúan desarrollándose con total normalidad, sin afectación para promotores, usuarios ni partners tecnológicos.

«Para ello, desde el nuevo equipo de gestión pondremos todos los esfuerzos y recursos posibles para conseguir adelantar los plazos de pago, en la medida que la situación de la compañía lo permita y garantizar, tal y como se recoge en el Plan de Reestructuración, el pago del cien por cien de los importes adeudados», añade Cobo.

En el comunicado remitido a este periódico, Wegow concluye agradeciendo «la comprensión, confianza y cooperación de todos sus colaboradores y acreedores». Entre ellos hay promotores, solistas y grupos, como los madrileños Veintiuno, que fue la que alertó del problema al revelar en Twitter que «cierta empresa» les debía una fortuna poco antes de que Wegow lanzara su comunicado anunciando que entraba en concurso de acreedores por su mala situación financiera.

«Nosotros vamos a dar nuestros conciertos religiosamente, a pagar a nuestra crew religiosamente y ya nos apañaremos. A nuestro público no le va a afectar en nada. Nos piden que no digamos más, cuando podamos lo haremos», escribió la banda en la red social, donde han seguido recordando casi a diario que el asunto seguía sin resolverse.