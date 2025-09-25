Wegow asegura que pagará todo el dinero de la venta de entradas que debe a los músicos

El pasado mes de mayo, la plataforma de venta de entradas Wegow entró en preconcurso de acreedores dejando bloqueado el dinero de los tickets vendidos a través de su página web. Esto supuso un varapalo tremendo para promotores y artistas, que vieron cómo la recaudación de sus conciertos quedaba en el limbo.

La compañía aseguró que buscaría un plan de viabilidad para garantizar la devolución de todo ese dinero, pero los meses han ido pasando ante la desesperanza de sus clientes, que por otro lado han carecido de la más mínima información acerca de lo que estaba pasando.

Pero hace una semana, Wegow anunció la adquisición del 100% de su capital por parte de Cultural Capital Group (CCG), una firma granadina especializada en la financiación y gestión de proyectos culturales.

«Con esta integración, CCG ha constituido un nuevo consejo de administración y ha puesto en marcha un plan de reestructuración integral cuyo objetivo es doble: salir del estado de preconcurso en el que se encontraba la compañía y recuperar su posición de liderazgo en el sector, apostando por la innovación tecnológica y la cercanía con el usuario», explicaron los nuevos propietarios tras la adquisición.

CCG aseguraba en su comunicado que pondría «todas las herramientas y experiencia al servicio de los promotores para devolverles la confianza y la fuerza que se merecen», pero no aclaró el punto más importante la devolución del dinero a los clientes. ABC se puso en contacto hace varios días con CCG para saber si la adquisición garantizaría la entrega de ese dinero, y aunque aseguraron que darían una respuesta «en unas 3 o 4 horas», jamás han vuelto a responder a este diario.

Sin embargo, la propia Wegow ha enviado este miércoles un correo electrónico a todos sus clientes asegurando que su prioridad es devolverlo. «Como ya habrás visto en los medios de comunicación, Cultural Capital Group ha adquirido Wegow, pese a la situación comprometida en la que se encontraba la compañía», arranca su comunicado. «Nuestro objetivo es claro: garantizar la viabilidad de la empresa y cumplir íntegramente con las deudas contraídas con los promotores».

Para ello, aseguran, ya se han adoptado las primeras medidas: «Hemos nombrado un experto reestructurador, cuya aprobación hemos solicitado al Juzgado. Hemos constituido un equipo técnico especializado para elaborar un plan de viabilidad y de negocio que permita asegurar el pago de la deuda».

En este sentido, insisten en que los artistas tendrá su dinero antes o después: «Queremos subrayar que no contemplamos ningún tipo de quita. Los técnicos analizarán los plazos que la compañía pueda asumir, pero el objetivo es el pago total. Además, estamos trabajando en una propuesta especial para los promotores que sigan confiando en Wegow, de manera que puedan recuperar su deuda en el menor plazo posible».

El comunicado termina con un mensaje que pide confianza en el nuevo equipo de la plataforma: «Por último, queremos agradecer tu paciencia y colaboración en esta etapa tan difícil, originada por la gestión de los anteriores administradores y ajena a nuestra voluntad. Estamos convencidos de que, con vuestra confianza y nuestro compromiso, iniciaremos una nueva etapa sólida y sostenible».