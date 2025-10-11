Suscríbete a
Viva Suecia: «Este disco está hecho en un momento en el que el mundo es una mierda bastante grande»

El cuarteto murciano publica este viernes 'Hecho en tiempos de paz', cuya gira ya es un éxito de ventas

Viva Suecia lleva sus «tiempos de paz» al Teatro Albéniz de Madrid

La banda murciana Viva Suecia
La banda murciana Viva Suecia abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

El tirón de Viva Suecia no decae: a punto de cumplir diez años de vida, su sexto disco ha generado tantas ganas de reencuentro en directo que se vendieron 80.000 entradas de su correspondiente gira en tan sólo 24 horas. Se ve que ... cada nuevo trabajo de los murcianos es como medicina para sus fans, que a partir de hoy ya pueden degustar al completo 'Hecho en tiempos de paz', un feel-good album en tiempos revueltos (con nota de prensa escrita por Carlos del Amor) grabado en los impresionantes estudios PKO de Boadilla del Monte (Madrid) que incluye colaboraciones de Siloé, Carmen Hoonine y Samurai.

Sobre el autor Nacho Serrano

Periodista cultural especializado en música. Colaborador de ABC desde 2006, dirige el blog «He reunido a la banda.com» y escribe en revistas especializadas como Ruta66.

Nacho Serrano

