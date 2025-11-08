Suscríbete a
Videoanálisis | ¿Apropiación o arte? La religión en las letras de Rosalía antes de 'Lux'

El nuevo álbum de la catalana, está construido sobre símbolos religiosos y renglones en torno a Dios ¿Son legítimas las críticas que lo atribuyen a una moda?

Natalia Jódar

El estreno de 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía, no solo ha puesto de acuerdo a la crítica sobre a la calidad y la irreverencia del planteamiento. También ha abierto un debate al poner a Dios en el centro de la obra, su trabajo más ... espiritual, que rompe conceptualmente con su anterior trabajo 'Motomami'. ¿Son legítimas las críticas que lo atribuyen a una moda? La periodista de ABC Natalia Jódar analiza en este vídeo la religión y la fe en las letras de la catalana.

