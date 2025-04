'TQG' de Shakira y Karol G culmina el póker de hachazos contra Piqué

Creíamos que la sesión de Bizarrap y Shakira había batido records de expectación en todo el mundo, pero la atención que ha desatado la nueva canción de la cantante colombiana junto a su compatriota Karol G ha superado todas las previsiones. Desde esta mañana ya se puede escuchar el famosa 'TQG (Te quedé grande)', y los millones de reproducciones crecen a cada minuto que pasa. Sólo queda saber si 'la Bichota' superará el efecto Bizarrap, y en cuánto tiempo.

«Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía», canta Shakira, mientras Karol G replica diciendo «al menos conmigo, yo te mantenía bonito». Y es que ya no hay duda de que Shakira se ha unido a 'la reina del despecho' para completar su póker de canciones-misil contra Gerard Piqué, que al menos ya podrá respirar aliviado cuando pase la tormenta de esta 'Copa Vacía'. Según la propia Karol G confesó en una entrevista con The New York Times, cuando le envió la letra a Shakira, esta respondió: «Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento».

Algunos fragmentos del videoclip del tema, un reguetón de ritmo lento en el que ambas mujeres lanzan pullas a sus respectivas parejas, ya se pudieron ver en la conocida plaza neoyorquina de Times Square el pasado miércoles por la noche, donde se proyectaron a todo color algunas imágenes de la pieza audiovisual, que muestra a las dos mujeres (Karol G de rojo, Shakira de azul) cantando con sensualidad desbordante en un escenario helado postapocalíptico, en el que se ve a Karol G caer por un precipicio. «Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Se te ve feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía», canta la colombiana en una de sus partes más 'vengativas'.

La proyección provocó tal algarabía en el corazón de la Gran Manzana que pronto corrió el rumor de que las artistas estaban allí en persona, lo que provocó algunas avalanchas que tuvieron que ser controladas por la policía de la ciudad, que tuvieron que hacerse con altavoces para dejar claro que ni Shakira ni Karol G estaban presentes en el lugar ni se las esperaba. Y es que en parte, la algarabía fue provocada por la propia 'Bichota', que convocó a sus seguidores con un mensaje que dio lugar a la confusión: «Corran al Times Square, que Shakira y yo les tenemos sorpresas».

Con 'TQG', Shakira ya ha lanzado cuatro andanadas de rencor y odio contra el padre de sus hijos. Primero fue 'Te felicito', junto al puertorriqueño (y novio de Rosalía) Rauw Alejandro, donde Shakira cantaba: «Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes». Después vino 'Monotonía' (también a dúo con una estrella de la escena de reguetón de Puerto Rico, Ozuna), que hurgaba más en la herida: «Tú distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien, que por mí ni estaba caminando, este amor no ha muerto, pero está delirando. Ya de lo que había ya no hay na', te lo digo con sinceridad, tu estas frío como en navidad, es mejor que esto se acabe ya. No me repita la 'movie' otra vez que esa ya la vi, bebé yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario».

La 'Music Sessions 53' con Bizarrap, como medio planeta Tierra sabe, fue el blitzkrieg antes de la estocada final: «Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón. Y cuando te necesitaba. Diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato. Que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato'. Una loba como yo no está pa' tipos como tú».

La letra de la sesión con el productor argentino continúa con el verso que da ha dado título a la canción con Karol G, «te quedé grande». De hecho, después del lanzamiento de su sesión con Bizarrap, Shakira recibió mucho apoyo a través de las redes por parte de sus fans, incluso otros rostros conocidos se posicionaron a su favor como la propia Karol G, que quiso mostrar su apoyo a su compatriota asistiendo a un partido de baloncesto con una camiseta que rezaba 'Te quedé grande'.

¿Se detendrá Shakira después de este cuarto dardo envenenado? ¿O algún verso de 'TQG' da pistas de por dónde irá el siguiente?