Ticketmaster acepta informar de manera más clara sobre los precios de las entradas tras la polémica con los conciertos de Oasis

El regulador de la competencia británico ha conseguido que Ticketmaster se comprometa a garantizar que los clientes estén plenamente informados sobre los precios tras las quejas recibidas por la venta de entradas para la gira de verano de la banda británica Oasis, según informó el jueves el organismo supervisor.

Miles de fans esperaron durante horas en Internet para conseguir entradas para los conciertos de reunión de Oasis, solo para descubrir que los precios habían subido cuando llegaron al principio de la cola.

«Los cambios que hemos conseguido proporcionarán a los fans más información sobre los precios y descripciones claras de lo que obtienen exactamente por su dinero», afirmó Sarah Cardell, directora ejecutiva de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).

«Si Ticketmaster no cumple con estos cambios, no dudaremos en tomar medidas adicionales».

Los compromisos de Ticketmaster, propiedad de Live Nation, se asumieron de forma voluntaria y sin admitir ninguna infracción ni responsabilidad, según la CMA.

Aseguran que no hubo precios dinámicos

Afirmó que no había encontrado ninguna prueba de que Ticketmaster utilizara precios algorítmicos durante la venta de Oasis, con precios de las entradas ajustados en tiempo real según las condiciones cambiantes, como la alta demanda, a pesar de que muchos fans creían que ese era el caso.

Ticketmaster afirmó que acogía con satisfacción la confirmación de la CMA de que no hubo precios dinámicos, prácticas desleales ni incumplimiento de la legislación en materia de consumo.

«Para mejorar aún más la experiencia del cliente, nos hemos comprometido voluntariamente a comunicar con mayor claridad los precios de las entradas en las colas», afirmó la empresa en un comunicado.