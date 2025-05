Terremoto en la música española: la misma agencia de management reunirá a Bisbal, Lola Indigo, Aitana, Raphael, Rozalén...

La creciente importancia del directo en las arcas del sector de la música llevó a la discográfica Universal Music a crear GTS (Global Talent Service) en 2011, y desde entonces, la compañía ha tenido un crecimiento que se manifiesta en la organización de más de 500 conciertos cada año con una media de asistencia de más de un millón de personas. Tiene oficinas en diez países del continente americano, además de España y Portugal, y hoy en día es considerada la agencia de contratación y gestión de artistas más fuerte en Latinoamérica y la Península Ibérica.

Esta posición dominante ahora se va a reforzar de forma considerable, ya que GTS ha anunciado la compra de RLM, agencia de management fundada en 1980 por la que con el tiempo fue considerada «la mujer más poderosa de la industria del directo en España», Rosa Lagarrigue. RLM arrancó con el management exclusivo de Miguel Bosé y en sus inicios también llevó al grupo más vendedor en la historia del pop español: Mecano. En 1991, Lagarrigue tuvo uno de sus mayores aciertos: fichar a un desconocido Alejandro Sanz, a quien representaron hasta 2016.

Precisamente la marcha de Sanz, unida a la de Miguel Bosé dos años antes,ambas con enfrentamientos legales de por medio (en el caso de Sanz, fue condenado a indemnizar a Lagarrigue con 5,4 millones de euros por romper con ella unilateralmente), fueron los golpes más duro en los treinta años de RLM. En 2017 también se les escapó Malú, «sin malos rollos» como ella misma aseguró, pero su amplio portfolio, con carreras muy consolidadas como Raphael, Vanesa Martín, Rozalén, Sara Baras, Andrés Suárez, Ana Torroja o Israel Fernández, hizo que la agencia siguiera siendo una de las más poderosas del panorama español y latinoamericano.

Bajo la dirección de Narcís Rebollo, Presidente y CEO de GTS, y ejecutivo clave en la evolución del pop en español durante las últimas tres décadas (fue presidente de Universal España durante casi una década), la compañía representa a artistas como Aitana, Amaia, David Bisbal, Ela Taubert, Lola Indigo, Lauana Prado, Pablo Alborán o Pablo López, entre otros. De manera que ahora, con la adquisición de RLM, controlará las giras de buena parte de los artistas más taquilleros del momento.

Reconocida con la Medalla al Mérito en el Trabajo y distinguida por la Latin Recording Academy como Leading Lady of Entertainment, Lagarrigue se incorpora ahora al equipo directivo de GTS como Executive Vice President Global, acompañada por el equipo completo de RLM, que se integrará en la estructura de la compañía. «Siempre he creído que cada artista necesita un acompañamiento único y personalizado; uno que combine escucha, intuición, estrategia y trabajo honesto»,ha declarado la ejecutiva. «Me ilusiona compartir este proyecto con Narcís, sin duda uno de los ejecutivos más brillantes del sector, y con su equipo. Lo que comenzamos en RLM no solo continúa: se amplifica y se fortalece junto a ellos».

«Es un placer anunciar la incorporación de Rosa Lagarrigue y su equipo a GTS», dice Rebollo. «Con su gran experiencia, criterio y trayectoria, Rosa es una figura fundamental y respetada en el mundo del management. Esta unión supone una inversión estratégica que refuerza nuestro posicionamiento como compañía de referencia en management y servicios al talento de la música latina. Estoy convencido de que la integración de nuestros equipos nos permitirá ofrecer a cada artista el mejor servicio y acompañamiento para alcanzar sus objetivos en todos los mercados. Quiero agradecer al equipo global de GTS, al equipo de RLM y a todos los artistas que representamos, por su confianza y apoyo en esta adquisición».

De esta manera, el catálogo de artistas de GTS, que además dirige los festivales Universal Music Festival en Madrid o Santalucía Universal Music Week en Sevilla, ahora queda compuesto por: Aitana, Alberto Iglesias, Ale Acosta, Álvaro Soler, Amaia, Ana Guerra, Ana Torroja, Andrés Suárez, Antonio José, Bustamante, Carolina Durante, Chiara Oliver, David Bisbal, David Otero, Denna, Ela Taubert, Fredi Leis, Henry Semler, Hermano Salvaje, Israel Fernández, Javi Chapela, Joaquina, Juanjo Bona, Lola Indigo, Lauana Prado, Marlena, Marta Sánchez, Martin Urrutia, Mia Lardner, Miguel Bosé, Miki Núñez, Morat, Naiara, Natalia Lacunza, Pablo Alborán, Pablo López, Paul Thin, Raphael, Rosario, Rozalén, Ruslana, Sara Baras, Sen Senra, Sidonie, Sílvia Pérez Cruz, Sole Giménez, TIMØ, Vanesa Martín, Vivir Quintana y Violeta.

Todos ellos quedan ahora bajo la tutela y la representación, asesoramiento y gestión profesional de GTS en todas sus facetas, desde la contratación, explotación de derechos de imagen, asociación con marcas, sponsors, patrocinios o producción de eventos.