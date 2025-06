Muere el teclista fundador de Deacon Blue, James Prime, tras lanzar su nuevo disco

Deacon Blue, uno de los nombres más conocidos del pop escocés, ha visto truncada su ilusión por sacar un nuevo disco por el fatal desenlace de la enfermedad que aquejaba a su teclista James Prime. Fundador de la banda en 1985 junto al cantante Ricky Ross, el músico de Kilmarnock fue trasladado a cuidados intensivos hace unos días, pero se desconocía el motivo de su ingreso hospitalario, y finalmente ha muerto este jueves de cáncer a los 64 años.

En un comunicado en Instagram, sus compañeros le han despedido llenos de tristeza: «Nuestro hermano, James Prime, falleció después de una corta lucha contra el cáncer. Muchas gracias por los mensajes de apoyo que habéis compartido en las últimas dos semanas, significaron mucho para Jim, su familia y nosotros». En otro mensaje publicado en X, Ricky Ross ha escrito: «Tenemos el corazón roto. No podemos responder a los mensajes, pero hemos transmitido el amor que muchos de vosotros compartíais».

Prime, que también era profesor de música en la Universidad del Oeste de Escocia, estaba «gravemente enfermo» en cuidados intensivos y sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero la semana pasada les dio el visto bueno a sus compañeros (además de Ross está Lorraine McIntosh a la voz, Dougie Vipond a la batería, Gregor Philp a la guitarra y Lewis Gordon al bajo) para continuar con la gira que estaba prevista para arrancar el próximo septiembre, en la que se cumplirán 40 años de la formación de la banda.

Noticia Relacionada Muere Brian Wilson, el genio de la música que fundó los Beach Boys Nacho Serrano Lo han anunciado sus hijos a través de la cuenta de Facebook del músico

La banda declaró entonces: «Hablamos ayer con Jim sobre los planes de Deacon Blue para el resto del año, y nos animó a continuar con amor en nuestros corazones y con su plena bendición para que los shows sigan adelante, incluso si eso significa reemplazar al insustituible James Miller Prime por el momento. Junto con la familia de Jim, queremos dar las gracias a todas las enfermeras, médicos y personal de la UCI por sus continuos cuidados, su profesionalidad y su compasión». Esos conciertos servirán para presentar el nuevo disco de Deacon Blue, el último con su teclista, titulado 'The Great Western Road' y publicado a finales del pasado mes de marzo.

Deacon Blue es una de las bandas escocesas de mayor éxito, con 12 singles en el top 40 del Reino Unido -incluidos el icónico himno 'Dignity' y el número uno 'Real Gone Kid', que fue nominado al mejor single británico del año en los Brit Awards- y dos álbumes número 1 en el Reino Unido. Otros éxitos internacionales del grupo fueron 'Chocolate Girl' y 'Loaded'. Su álbum de debut, 'Raintown', publicado en 1987, alcanzó el número 14 en la lista de álbumes del Reino Unido. Su continuación, 'When the World Knows Your Name', alcanzó el número uno en 1989. Tras una pausa en 1994, la banda se reunió en 1999 y ha permanecido activa desde entonces.

Grandes nombres de la música escocesa han mostrado su dolor por la pérdida, como Ged Grimes, bajista de Simple Minds que tocó un tiempo en Deacon Blue, que ha declarado: «Estoy conmocionado por la noticia del fallecimiento de mi amigo Jim. No sólo era un músico magnífico, sino que su ingenio y su enorme personalidad eran legendarios. Pasamos muchos buenos momentos juntos cuando yo era miembro de Deacon Blue y mi corazón está con la familia de Jim y todos mis amigos de la banda. Te quiero, Jim. RIP».

La ex estrella de River City Tom Urie ha escrito: «Qué noticia tan triste. Jim era un músico increíble y una gran influencia. Pude trabajar con él una vez, durante una semana. Hizo un proyecto con Horse y conmigo en el Concert Hall. Me quedé admirado. Tenía un sentido del humor seco que me encantaba, y su trabajo al piano con Deacon Blue fue la banda sonora de finales de los 80 y más allá. Escuchad el altísimo puente de piano de 'Dignity': te deja sin aliento. Un abrazo a todos los que le conocieron y le quisieron».

La cantante Beverly Knight ha compartido este mensaje: «Siento mucho escuchar esto. Te envío mi amor a ti y a la familia Deacon Blue». Y también se ha sumado a la despedida Pete Wilkinson, bajista de Echo & the Bunnymen: «Oh no, siento mucho escuchar esto, mis más profundas condolencias y amor a su familia, DB y todos sus amigos. Desgarrador. Aprendí mucho de su maravillosa forma de tocar el piano y los teclados. Ha influido mucho en mi trabajo. Gracias por la hermosa música James Prime y por tu eterna sonrisa y espíritu. Tu espíritu vive para siempre, RIP».