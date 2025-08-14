Taylor Swift adelanta todos los detalles de su nuevo disco

La nueva era de Taylor Swift llegará el 3 de octubre con las 12 canciones que componen 'The Life of a Showgirl'. El duodécimo álbum de la estadounidense llega como homenaje a las experiencias que vivió, principalmente en Europa, durante 'The Eras Tour'. Además, contará con una estética particular y un sonido muy pop.

La noticia llega dos días después del adelanto realizado en las redes sociales de la cantante y del pódcast 'New Heights', dirigido por Travis Kalcer, novio de la cantante, y su hermano Jason Kelcer. Swift ha hablado en profundidad sobre este nuevo disco, que llega un año después de su último trabajo 'The Tortured Poets Department'. La cantante explica que este álbum trata sobre su vida privada y todo lo que vivió durante la gira más taquillera que la ha llevado a batir récord. Un repaso por la «exuberante, eléctrica y vibrante» vida que llevó al subirse a los escenarios de Europa. Añade que, este disco, «surge del momento más contagioso, alegre, alocado y dramático de mi vida».

Setlist del nuevo disco de Taylor Swift

Un álbum compuesto por 12 temas, «no hay más», asegura la artista durante la charla con su pareja, el jugador de fútbol americano, y su cuñado, el exjugador de la NFL. El disco está pensado con una idea clara para que, en principio, sea lanzado sin ediciones especiales: «Es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo», confirma Swift. Algunos de los títulos son 'The Fate of Ophelia', 'Elizabeth Taylor' y 'Opalite'. Para cerrar este duodécimo trabajo se encuentra la canción que da nombre al disco, 'The Life of a Showgirl, una colaboración junto a Sabrina Carpenter, la nueva diva del pop.

Este nuevo disco se inclina hacia los ritmos pop , acercándose a los sonidos que caracterizan 'Red' (2012), '1989' (2014) y 'Reputation' (2017), sus mayores éxitos comerciales. Swift, además de la voz principal, es la productora del álbum junto a Max Martin y Shellback, con quienes ya trabajó en los discos mencionados y en canciones como 'Blank Space' y 'Shake It Off'.

Los títulos que completa esta docena de canciones son 'Father Figure', 'EldestDaughter', 'Ruin the Friendship', 'Actually Romantic', 'Wi$h Li$t', 'Wood', 'Cancelled!' y 'Honey'.

Estética muy cuidada

Además de la entrevista en el pódcast 'New Heights', que acumuló más de un millón de espectadores durante su lanzamiento, la cantante publicó en su cuenta de X imágenes de la producción y la portada del disco. Una estética que rinde homenaje al cabaret con los vestidos y complementos que lleva Swift en las fotografías realizadas por Mert Alas y Marcus Piggott.

En la portada se la puede ver a ella bajo el agua usando un traje de brillantes. La estadounidense ha explicado que es una representación de su yo tras los conciertos que dio en 'The Eras Tour'. También ha comentado la importancia que tiene el color naranja: «Es la forma energética en la que he sentido mi vida», aclarando también que «siempre» le ha gustado.

Portada del nuevo disco de Taylor Swift

Este lanzamiento era muy esperado por sus seguidores y, para amenizar la espera, Swift publicó una lista de 22 canciones con algunos de sus temas más pop. 'And, baby, that's show business for you' recoge canciones de 'Red', '1989' y 'Reputation'. Además, después de este anuncio, Spotify ha instalado vallas publicitarias por todo Estados Unidos con un código a esta lista de reproducción.

Secretos más allá de la música

Taylor Swift se volvió el eje central del pódcast de los hermanos Kelcer hablando de su relación con el jugador, quien se encontraba sentado junto a ella. También comentó sus sentimiento cuando recibió la noticia de que había recuperado su catalogo musical.

Las disputas con Shamrock, antigua discográfica de la cantante, llevaban años alargándose. En mayo de este año la artista comunicaba a sus seguidores que había recuperado los derechos sobre su música y así recibió ella la noticia: «Recibí una llamada de mi madre y me dijo tienes tu música (de vuelta)».