Spotify publica sin permiso canciones de artistas muertos generadas por inteligencia artificial

Un nuevo escándalo sacude Spotify. Un periodista de San Francisco llamado Emanuel Maiberg ha publicado en el medio independiente 404 Media un reportaje en el que da los detalles de una nueva práctica de dudosa ética por parte del portal de música en streaming. Según esta información, de la que ya se han hecho eco varias publicaciones especializadas como New Musical Express, Spotify estaría publicando canciones de artistas ya fallecidos generadas por inteligencia artificial, sin el permiso de sus herederos.

Maiberg lo descubrió cuando entró en el perfil oficial de Blaze Foley (un músico country de culto, conocido por su tema 'Clay Pigeons' y del que se ha hecho un biopic dirigido por Ethan Hawke), y vio que se había lanzado un nuevo single titulado 'Together'. Nada fuera de lo normal, de no ser porque Foley lleva muerto 36 años.

El periodista se puso en contacto con Craig McDonald, propietario de Lost Art Records, el sello que distribuye toda la música de Foley y gestiona su página de Spotify, quien le contestó: «Puedo decirte claramente que esta canción no es de Blaze, ni se acerca al estilo de Blaze, en absoluto. Es una especie de bot de IA, por así decirlo. No tiene nada que ver con el Blaze que conoces, toda esa publicación tiene la autenticidad de un algoritmo».

Según relata Maiberg en su artículo, McDonald ya estaba al tanto porque su mujer se dio cuenta del engaño unos días antes al entrar en la cuenta de Spotify de Foley. Acto seguido pidieron explicaciones al socio distribuidor de Lost Art, Secretly Distribution, pero no recibieron respuesta. Porque la cosa venía desde TikTok.

Al explicar a Spotify lo que estaba ocurriendo y pedir explicaciones sobre lo sucedido, desde la plataforma respondieron: «Hemos señalado el problema a SoundOn, el distribuidor del contenido en cuestión, y ha sido retirado por violar nuestra política de contenido engañoso». SoundOn es una distribuidora de música propiedad de TikTok que existe principalmente para permitir que la gente suba música directamente a TikTok y gane derechos de autor. SoundOn también permite a los artistas distribuir su música a otras plataformas. «TikTok no respondió de inmediato a mi solicitud de comentarios, pero actualizaré esta historia si me responden», escribe Maiberg.

McDonald asegura que «es perjudicial para la reputación de Blaze que esto haya sucedido». «Es sorprendente que Spotify no tenga una solución de seguridad para este tipo de acciones, y creo que toda la responsabilidad es suya. Podrían solucionar este problema. Uno de sus talentosos ingenieros de software podría detener esta práctica fraudulenta en seco, si tuvieran la voluntad de hacerlo. Y creo que deberían asumir esa responsabilidad y hacer algo rápidamente. Spotify no debería permitir que ninguna canción aparezca en la página oficial de un artista sin que el propietario de la página lo autorice primero».

El perjuicio para los herederos de Foley, según McDonald, «es que la gente que no conoce Blaze va al portal pensando, quizás esto es parte de Blaze, cuando claramente no lo es. Así que, de nuevo, creo que Spotify podría cambiar fácilmente algunas prácticas. No soy ingeniero, pero creo que es bastante fácil evitar que esto ocurra en el futuro».

No es un caso aislado

En la parte inferior de la página de Spotify de la canción 'Together' generada por IA, aparece una marca de copyright de una empresa llamada Syntax Error. Y al seguir la pista, encontró más casos: «No pude encontrar ninguna información sobre una empresa de distribución de música con ese nombre, pero buscando en Spotify, encontré que la misma marca de copyright aparece en una página para otra canción generada por IA del cantautor country ganador del Grammy Guy Clark, 'Happened To You', que murió en 2016. Esa canción también se subió a Spotify la semana pasada, y también presenta una imagen generada por IA de un cantante que no se parece en nada a Clark».

Hay una tercera canción que incluye la marca de derechos de autor de Syntax Error, 'With you' de Dan Berk, «que se subió al mismo tiempo y también presenta una imagen generada por IA de un cantante que no se parece en nada a él», cuenta Maiberg. «Berk no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, pero según un portavoz de Reality Defender, una empresa de detección de deepfakes, todas las pistas tienen indicadores que muestran una probabilidad más alta de lo normal de generación por IA».