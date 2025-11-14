Suscríbete a
danza

Un soneto me manda danzar Violante...

Lleida acoge el montaje 'Alba', del coreógrafo Aimar Pérez Galí

Un momento de 'Alba'
Un momento de 'Alba' Anna izquierdo
Pep Gorgori

Pep Gorgori

Lleida

Aunque no siempre lo percibamos, el movimiento de nuestro cuerpo tiene un lenguaje: el del dolor, el de la alegría, el del placer... Cuando está pautado en una coreografía, el código comunicativo intensifica el diálogo entre nuestros miembros y la mirada de los demás, del ... mismo modo que la esencia del sonido se destila en la música y la de las palabras en la literatura. De esta base parte Aimar Pérez Galí para recrear formas y géneros poéticos y musicales en su espectáculo 'Alba', que acumula ya una considerable trayectoria desde que se estrenara en el Mercat de les Flors en febrero de 2024. Sonetos, palíndromos, sextinas, fugas y follias suben a escena traducidos en movimientos de los bailarines.

