El significado detrás de 'Cibeles', la nueva canción de Sergio Ramos: letra completa, vídeo y su guiño a su salida del Real Madrid

Sergio Ramos vive los últimos coletazos de una estelar carrera que le ha llevado a ganar 29 títulos, incluidas cuatro Champions League con el Real Madrid y dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial con España. A pesar de que acaba de cumplir 39 años, el futbolista español no quiere alejarse de los terrenos de juego: desde el pasado febrero, continúa con su trayectoria el Rayados de Monterrey, en México, donde se ha establecido en los últimos meses.

El verde no es el único lugar en el que hemos visto desenvolverse con facilidad al exinternacional español en los últimos tiempos. Así, el de Camas sorprendía este pasado domingo al publicar su primera canción como cantante en solitario, 'Cibeles', un tema directamente ligado a su pasado como madridista, disciplina de la que se marchó en 2021, tras casi 16 años vistiendo la elástica blanca.

Al campeón del mundo ya le habíamos visto mostrar su faceta más artística en anteriores ocasiones, con temas como 'A quién le voy a contar mis penas', 'No me contradigas' o 'La Roja baila', una colaboración con Niña Pastori y Red One que se convirtió en himno oficial de la Selección Española para la Eurocopa de 2016. No obstante, se trata de la primera vez que el andaluz lanza un tema solo, con la ayuda del famoso productor Ovy On The Drums.

Como bien indica el título de la canción, con este hace referencia a la fuente donde los madridistas celebran cada año sus títulos, dejando clara que está hecha para el club del que salió por la puerta de atrás. Además, si nos fijamos en la letra, podemos ver que está plagada de indirectas para el Real Madrid y la directiva.

Desentrañamos la historia detrás de 'Cibeles', la última canción de Sergio Ramos con guiño para el Real Madrid.

El significado detrás de 'Cibeles', la canción de Sergio Ramos que narra su salida del Real Madrid

Fue en 2021 cuando el exfutbolista blanco, entonces capitán de la entidad, anunció su marcha tras meses de negociaciones fallidas para sellar su renovación. En aquel momento, el club ponía sobre la mesa un contrato de una temporada más con una rebaja de salario ─a partir de los 30 años, los futbolistas merengues renuevan anualmente─, pero Ramos quería al menos dos campañas y rechazó la oferta.

Tiempo después, el sevillano decidió dejar atrás las rencillas con la directiva del club y «aceptó» la oferta inicial del Madrid por tan sólo un año. Sin embargo, era demasiado tarde y el club había retirado la opción para el entonces capitán: «Se me comunica que, aún habiendo dado el 'ok' a esa propuesta, el club me dice que había caducado y yo no lo sabía. Nunca se me dijo que la oferta del Madrid tenía una oferta de caducidad», contó en la sala de prensa de Valdebebas durante su despedida, donde aseguró que no se había tratado de un tema de dinero.

Un tema que desentraña ahora en la letra de esta canción, que no deja duda: culpa al presidente merengue, Florentino Pérez, de su marcha al PSG tras toda una vida con la camiseta blanca. «Hay cosas que no te dije / Que todavía me duelen / Yo nunca quise irme / Tú me pediste que vuele», comienza esgrimiendo el futbolista, hablando abiertamente de esta salida forzada.

El de Camas continúa dejando claro su compromiso con la camiseta del Real Madrid, por la que estaba dispuesto a hacer de todo y dejando claro que él no fue el culpable en esta disputa. «Yo mataba por ti, te amé y te defendí / Pero no estaba en mí / Tú me pediste que vuele / De gala me vestí, sangre y sudor te di / Te disfruté y te sufrí», dice este en la letra de su tema.

«Te puse corona, tú me pusiste ala' / No sabía que eran solo para que me alejara / Y te miro ahora, sigues igual de bella / Que nadie e' imprescindible, la vida te enseña / Un partido dura 90', y te di 93 más de la cuenta / Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda / Yo prefiero morir de pie, que vivir arrodilla'o / Daré el corazón aunque me lo devuelvan daña'o», canta el andaluz en algunos de sus versos más duros, dejando entrever que no ha olvidado al Real Madrid.

El futbolista, decepcionado tras esta despedida por la puerta de atrás, deja un estribillo en el que muestra su tristeza tras abandonar el club de su vida. Aún así, cree que tomó la decisión correcta, pues asegura que el trato que recibió por parte de la entidad no fue el correcto: «Espero que te vaya bien / Aunque sin ti me siento mal / Menos mal que yo me marché / Porque no me trataste igual / Tú me amaste y yo te amé / Pero siempre alguien da más / Todo fue como lo soñé / Hasta que tocó despertar».

Sergio Ramos sentencia la canción con un duro verso como «Te olvidaste de mí, me dejaste de la'o / Sin poder decidir, eso es lo que más me duele», dejando claro que fue una decisión de las altas esferas, señalando indirectamente a Florentino Pérez. Aún así, deja claro que tiene abiertas las puertas a un posible regreso: «Y aunque todo fue así, volvería encanta'o / Una vez y hasta mil / Y tú lo sabe', Cibeles, uh-oh-oh», finaliza este.

Letra completa y videoclip de 'Cibeles', la canción de Sergio Ramos

Hay cosas que no te dije

Que todavía me duelen

Yo nunca quise irme

Tú me pediste que vuele, woh-uoh-oh

Tú me pediste que vuele, uh-oh

Tú me pediste

Yo mataba por ti, te amé y te defendí

Pero no estaba en mí

Tú me pediste que vuele

De gala me vestí, sangre y sudor te di

Te disfruté y te sufrí

Espero que te vaya bien

Aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché

Porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé

Pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé

Hasta que tocó despertar

Te puse corona, tú me pusiste ala'

No sabía que eran solo para que me alejara

Y te miro ahora, sigues igual de bella

Que nadie e' imprescindible, la vida te enseña

Un partido dura 90', y te di noventa y tres más de la cuenta

Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda

Yo prefiero morir de pie, que vivir arrodilla'o

Daré el corazón aunque me lo devuelvan daña'o

Espero que te vaya bien

Aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché

Porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé

Pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé

Hasta que tocó despertar

O-O-Ovy On The Drums

Te olvidaste de mí, me dejaste de la'o

Sin poder decidir, eso es lo que más me duele

Y aunque todo fue así, volvería encanta'o

Una vez y hasta mil

Y tú lo sabe', Cibeles, uh-oh-oh

Y tú lo sabe', Cibeles, uh-oh

Y tú lo sabe', Cibeles