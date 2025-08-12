Suscríbete a
ABC Cultural

Seúl, un parque de atracciones para celebrar el imperio del K-Pop

Ciudades y música

Si se busca una gran capital con espíritu melómano donde la modernidad mande, esa es la de Corea del Sur

París, entre santuarios de la chanson, mercadillos de vinilo y tumbas de leyendas

Miembros del grupo BTS, en la K-Star Road de Seúl, con su GangnamDol
Miembros del grupo BTS, en la K-Star Road de Seúl, con su GangnamDol ABC
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los grupos de música de mayor impacto global en la actualidad están apiñados en Seúl, una capital igual de grande que Madrid pero con casi el triple de población, en la que el número de estrellas del K-Pop por metro cuadrado no ... para de crecer. Este fenómeno cultural que se ha extendido por todo el mundo es un auténtico motor económico que genera cifras astronómicas, y por eso la ciudad lo reivindica sin disimulo convirtiendo su paisaje urbano en un parque de atracciones para sus fans.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app