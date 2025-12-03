Sabrina Carpenter se enfrenta a Trump por usar su música para promover las deportaciones: «Es malvado, repugnante e inhumano»

La cantante Sabrina Carpenter, quien ya ha tenido sus más y sus menos con las políticas de Trump a cuenta de la restricción de derechos para el colectivo trans, ha sorprendido respondiendo con dureza a un tuit de la Casa Blanca en el que ... se difunde un spot sobre el trabajo de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En el vídeo primero se muestran imágenes de protestantes contra el ICE, para a continuación mostrar varias detenciones a plena luz del día, con un tono que pretende ser humorístico y que causa pavor, utilizando un fragmento de la canción 'Juno' donde se repite la frase «Have you ever tried this one?» («¿Alguna vez has probado esta?») después de preguntar «Wanna try out some freaky positions?» («¿Quieres probar alguna postura curiosa?»).

Al final del vídeo se escucha la frase «I know you want my touch for life» («Sé que quieres que te toque durante el resto de tu vida»), en un momento en el que se ve, a cámara lenta, a un agente del ICE corriendo tras un migrante por la calle.

Noticia Relacionada ¿Cuánto dinero (y premios) da una canción viral? Nacho Serrano El éxito de varios temas nominados a los Latin Grammy de esta noche se ha consolidado gracias a sus números en TikTok, casi siempre impulsados por un baile pegadizo

Entre las respuestas a este insultante mensaje que ridiculiza la violencia a la que se ven sometidos los inmigrantes al ser detenidos, ya que aparecen agentes colocándoles las esposas, arrastrándoles o tirándoles al suelo, aparece un tuit de contestación de su autora, que dice: «Este vídeo es malvado y repugnante. Nunca vuelvas a involucrarme a mí o a mi música en beneficio de tu agenda inhumana».

La Casa Blanca ha respondido a la cantante a través de un mensaje breve de su portavoz Abigail Jackson: «No nos disculparemos por deportar a peligrosos asesinos ilegales, violadores y pedófilos de nuestro país. Cualquiera que defienda a estos monstruos repugnantes debe ser estúpido, ¿o es que es lento?».

Have you ever tried this one?



Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

Tras la victoria de Trump en noviembre pasado, Carpenter se pronunció sobre el resultado durante un concierto: «Lo siento por nuestro país y por las mujeres aquí presentes. Las quiero muchísimo y espero que el resto de esta noche puedan disfrutarlo porque se lo merecen».

Carpenter también ha sido una firme defensora de los derechos LGBTQ+. Durante su actuación en los Premios a los Videos Musicales (VMA) a principios de este año, sus bailarines sostuvieron carteles con lemas como «Protejan los derechos de las personas trans», «Apoyen a las personas drag» y «Muñecas, muñecas, muñecas», un mensaje de apoyo a la comunidad transgénero. También pidió a sus fans que se unieran a ella para hacer donaciones al Centro Nacional de Derecho de Inmigración en medio de las operaciones de deportación masiva de Trump en una historia de Instagram a principios de este año.

Hace menos de un mes, otra cantante pop de mucho éxito como es Olivia Rodrigo criticó a la Casa Blanca por el uso de su tema 'All-American Bitch' en un vídeo de un minuto para promover la autodeportación de migrantes indocumentados a sus países de origen mediante una aplicación llamada CBP Home. «No vuelvan a usar mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio», escribió la en sus redes sociales la artista, que tiene ascendencia filipina por parte paterna.

En 2019 Rihanna le pidió a Trump que no pusiera su canción 'Don't Stop the Music' en actos de políticas antimigrantes, y un año antes Pharrell Williams le envió una carta de cese y desista después de que usara sin permiso su canción 'Happy' en un acto político que se celebró el día de un tiroteo masivo.

Taylor Swift es otra de las enemigas de Trump. En noviembre, la Casa Blanca publicó un clip usando el single 'The Fate of Ophelia' con un montaje que incluía imágenes de la administración Trump, militares estadounidenses y la foto policial del presidente.

Situaciones similares han implicado a Beyoncé, Adele, Jack White o Axl Rose, que también han tenido que pedirle al presidente que no use sus composiciones sin autorización, y otros artistas han sido incluso más contundentes en su oposición a Trump. Neil Young publicó recientemente un tema llamado 'Big Crime' (Gran crimen) cuya letra dice así: «Hay crímenes graves en DC en la Casa Blanca. / No necesitamos reglas fascistas. / No queremos escuelas fascistas. / No queremos soldados en nuestras calles».