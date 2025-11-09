Suscríbete a
Rosalía se sincera sobre 'Berghain' y su colaboración con Björk: «Es una forma de decir que no vamos a volver a hacer 'Motomami'»

Tras la publicación de 'Lux', la artista catalana se ha situado nuevamente entre las más escuchadas del mundo en Spotify

Jorge Herrero

Madrid

Después de tres años de creación intensa, paciente y, según ella misma ha descrito en otras ocasiones, profundamente luminosa, Rosalía celebra estos días el lanzamiento de 'Lux', su cuarto álbum de estudio. Un trabajo que supone un giro estético y sonoro ... respecto a sus proyectos previos y con el que, en apenas 48 horas, la artista catalana se ha situado nuevamente entre las más escuchadas del mundo en Spotify. Tras su publicación, el pasado 7 de noviembre, Zane Lowe, director creativo de Apple Music, entrevistó a la artista catalana en el histórico frontón Beti Jai de Madrid. Un escenario que reforzó la dimensión casi ceremonial de una charla en la que la artista habló sobre su nuevo trabajo y, entre otras cosas, sobre la canción 'Berghain' y su colaboración con la artista islandesa Björk Guðmundsdóttir.

