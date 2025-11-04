Rosalía publica durante unos minutos 'Reliquia', el segundo tema de su nuevo disco

Suscríbete a
La canción ha desaparecido después de la plataforma Spotify

Nacho Serrano

Rosalía ha publicado este martes por la tarde la canción 'Reliquia', el segundo avance de su nuevo disco, 'Lux', cuya salida estaba prevista para antes de este viernes (cuando se lanza el álbum), pero debido a un error cometido por la discográfica de la ... artista, Columbia Records, cuya matriz está en Estados Unidos, ha visto la luz antes de tiempo. El tema ha permanecido durante unos minutos en la plataforma Spotify para desaparecer después.

