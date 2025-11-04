Rosalía publica durante unos minutos 'Reliquia', el segundo tema de su nuevo disco

Rosalía ha publicado este martes por la tarde la canción 'Reliquia', el segundo avance de su nuevo disco, 'Lux', cuya salida estaba prevista para antes de este viernes (cuando se lanza el álbum), pero debido a un error cometido por la discográfica de la ... artista, Columbia Records, cuya matriz está en Estados Unidos, ha visto la luz antes de tiempo. El tema ha permanecido durante unos minutos en la plataforma Spotify para desaparecer después.

Esta publicación se produce tres días antes de la fecha oficial se publicación del álbum. Llega después del lanzamiento del primer avance del nuevo disco, 'Berghain', junto a Björk e Yves Tumor, el pasado 27 de octubre.

Debido a lo efímero de la presencia del tema en Spotify, muchos fans han comentado lo extraño del incidente. «Vi que estaba Reliquia de Rosalía ya disponible en Spotify y en lo que me puse los audifonos desapareció», ha escrito un usuario en Twitter, donde otro bromeaba: «El concepto de Reliquia es que fue para los que estuvieron en el momento, si no llegaste morirás con la duda».

Otros incluso ponían en cuuestión que se tratase de un error: «Dudo que lo de Reliquia haya sido un error cuando la letra versa sobre llevar su recuerdo. Nada en esta promo es accidental», decía otra persona en la misma red social. En cualquier caso, la filtración de 'Reliquia' duró alrededor de una hora, pero fue tiempo más que suficiente para que varios fans grabaran el tema para después compartirlo en las redes sociales.

Los seguidores de Rosalía también han podido ver los créditos de composición de la canción, donde figuran siete autores incluyendo al estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y uno de los grandes 'hitmakers' de la industria musical actual.

La letra de 'Reliquia' también ha sido ya capturada por los fans, y parece ser un homenaje a todos los lugares que han cambiado personalmente a Rosalía: «Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma / Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona / Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA / Los heels en Milán, la sonrisa en UK / Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy», arranca el tema.

La canción continúa: «Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté / Seré tu reliquia / Soy tu reliquia / Seré tu reliquia / Perdí la fe en DC, y la amiga en Bangkok / Un mal amor en Madrid, y en Mexico el blunt / La mala hostia en Berlín y el arte еn Graná' / En PR nació el coraje, pero еl cielo nació en Buenos Aires / En Japón lloré y mis pestañas deshilé / Y en la ciudad de Cristal fue que me trasquilé».

Entonces la letra da un giro y parece que la protagonista vuelve a renacer: «Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también / La pureza está en mí y está en Marrakech / No, no, no soy una santa pero estoy blessed / Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy, ooh / Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté / Seré tu reliquia / Soy tu reliquia / Seré tu reliquia / Huyendo de aquí, como huí de Florida / Somos delfines saltando, saliendo y entrando / En el aro escarlata y brillante del tiempo / Es solo un momento, es solo un momento / Mar eterno y bravo, la eterna canción / Ni tiene salida ni tiene mi perdón».

Mientras tanto, el primer adelanto de 'Lux', la operística 'Berghain', ya ha alcanzado más de diecisiete millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno y ha llegado a las 23 millones de reproducciones en Spotify.

La prensa española todavía no puede opinar sobre 'Lux' hasta el viernes, pero la crítica extranjera se ha rendido a los pies de la cantante catalana. Tanto 'Rolling Stone Brasil' como 'The Guardian' le han otorgado un 5 de 5.

Los temas que lo componen se titulan Sexo, Violencia y Llantas, la recién publicada Reliquia, Divinize, Porcelana, Mio Cristo Piange Diamante, la ya escuchada Berghain, La Perla, Mundo Nuevo, De Madrugá, Dios Es Un Stalker, La Yugular, Sauvignon Blanc, La Rumba Del Perdón, Memória y Magnolias. Ha sido grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y, además de Björk e Yves Tumor, cuenta con voces femeninas como Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana y Yahritza.

La cantante catalana estará presente este jueves en Barcelona en un evento privado para promover su nuevo disco. El viernes, en la misma noche del lanzamiento, actuará en la gala de LOS40 Music Awards Santander 2025, que se celebrará por primera vez en Valencia.