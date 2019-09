Las canciones españolas de la lista RockFM 500 Estos son los clásicos del rock cantado en castellano que se han colado este año en el ranking de las quinientas mejores canciones de la historia del rock

Como era de esperar, la mayoría de las canciones que han entrado en esta edición de la lista ROCKFM 500 son inglesas y estadounidenses, y de hecho hay que bajar hasta el puesto 75 para encontrar la primera. Pero la representación patria también ha tenido un buen año: estas han sido las que han pasado el corte de los oyentes, ordenadas según su puesto en la lista.

75 LEÑO - MANERAS DE VIVIR

124 EXTREMODURO - AMA, AMA, AMA Y ENSANCHA EL ALMA

136 PLATERO Y TÚ - EL ROCE DE TU CUERPO

142 ROSENDO - AGRADECIDO

148 BURNING - ¿QUÉ HACE UNA CHICA COMO TU…?

157 HÉROES DEL SILENCIO - ENTRE DOS TIERRAS

167 BARÓN ROJO - LOS ROCKEROS VAN AL INFIERNO

198 LEÑO - SORPRENDENTE

227 HÉROES DEL SILENCIO - LA CHISPA ADECUADA

231 - TRIANA - ABRE LA PUERTA

245 ALARMA - FRÍO

249 PLATERO Y TÚ - TRAS LA BARRA

289 PLATERO Y TÚ - HAY POCO ROCK AND ROLL

303 BARRICADA - EN BLANCO Y NEGRO

331 HÉROES DEL SILENCIO - MALDITO DUENDE

344 LOQUILLO - ROCK AND ROLL STAR

362 LOS SUAVES - DOLORES SE LLAMABA LOLA

378 PLATERO Y TU - JULIETTE

383 BARÓN ROJO - RESISTIRÉ

388 LEÑO - EL TREN

396 DOVER - DEVIL CAME TO ME

411 LOQUILLO Y LOS TROGLODITAS - ROMPEOLAS

417 DOVER - SERENADE

427 LOQUILLO - FEO FUERTE Y FORMAL

440 ASFALTO - DÍAS DE ESCUELA

461 HEROES DEL SILENCIO - LA SIRENA VARADA

467 PLATERO Y TU - ALUCINANTE

475 OBÚS - VAMOS MUY BIEN

479 M- CLAN - QUÉDATE A DORMIR