El regreso de Nadadora 15 años después: cómo volver a una escena 'indie' donde ha cambiado todo

¿Recuerdan cómo era la vida hace quince años? Aún había quien se resistía a tener smartphone, las redes sociales todavía no eran la nueva plaza del pueblo, la inteligencia artificial, las pandemias y la amenaza de guerra nuclear eran cosa de ciencia ficción, ... y el negocio de la música era algo muy, pero que muy diferente.

Imagínense estar tocando en una banda en 2010, pulsar un botón y saltar en el tiempo hasta 2025. Vaya descoloque. En esas están los gallegos Nadadora, tras el larguísimo parón desde el lanzamiento de su tercer y (hasta entonces) último disco, 'Luz oscuridad luz'. «Ha cambiado todo, la escena es muy diferente», asegura su cantante y guitarrista Gonzalo Abalo. «Todo ha crecido mucho, desde las plataformas de streaming a las redes sociales, las ventas de discos y los festivales. Todo es muy diferente, pero afortunadamente lo que queda igual son las ganas de seguir emocionándonos con las canciones».

«¿Que qué hemos estado haciendo los miembros del grupo todo este tiempo? Pues vivir y respirar. Me gustaría decirte que también anhelar volver a tocar juntos. Han sido muchos años, han pasado muchas cosas pero nuestra pasión por la música solo ha ido creciendo», dice Abalo, que regresa a una escena gallega que según él, ha tenido un crecimiento «espectacular» en estros tres lustros. «Antes era una escena muy contenida, no tenía tanta pegada, y hoy vemos con orgullo a muchísimos grupos gallegos, de muchísimos estilos, cantando en castellano y en gallego, ser muy relevantes».

Noticia Relacionada 30 años en el motor del indie español: en busca de los herederos David Morán y Javier Villuendas Los Planetas rememoran en una gira su primer disco y son objeto de una película de Isaki Lacuesta

Gonzalo, Sara Atán (voz y guitarra), Edu Romero (bajo), Daniel Abalo (batería) y Montxo Couselo (teclados) han vuelto por «el amor a la música y la necesidad total de querer compartirlas con el mundo», asegura el cantante. «Sentimos que la música de Nadadora sigue siendo importante aunque sea solo para una parte pequeña, pero maravillosa, del mundo».

Y lo hacen de la mano de Ernie Records con 'Mañana y siempre', un disco que tuvo dos singles de adelanto, '1997' y 'Aparecer', y que a nivel musical «mantiene, más o menos, las mismas influencias de siempre, que son las que se te agarran por dentro y ya no te sueltan en toda la vida», dice Abalo, que cita a «Low, Prefab Sprout, Slowdive o Trembling Blue Stars» sin dejar de reivindicar que «lo más bonito e interesante de hacer música y hacerla con un grupo es reflejar el momento vital en el que estamos y que vivimos juntos, así que al final, nos influye todo lo que nos rodea. Queríamos volver sonando a Nadadora, pero en el 2025, actualizando nuestro sonido, sin perder nuestra esencia».

Oficialmente, Nadadora entró en pausa indefinida en febrero de 2013 con un concierto de despedida en el Teatro Lara de Madrid. Pero en noviembre de 2022 Gonzalo y Sara ofrecieron un pequeño recital acústico en la sala Fotomatón de Madrid, durante la presentación del libro 'Festivales de España' de David Saavedra, y el año pasado, la pareja participó en el 25.º aniversario de Jabalina en la sala Galileo Galilei.

Ahí empezó a flotar la idea de una reunión que ahora ha cristalizado en un proyecto serio y con ansia de continuidad. «Queremos seguir disfrutando el disco y salir a tocar», asegura Abalo. «Nos gusta plantear la vuelta como algo muy cuidado, con mucho mimo, muy especial. Así lo hemos hecho en las canciones, el vinilo… cuidando cada detalle...y en el 2026, en los conciertos. Daremos muy pocos, pero muy especiales, queremos que sean un pequeño tesoro para la gente que venga a vernos».

El nuevo disco está producido por Martí Perarnau (Zahara, León Benavente, Juno) con ingeniería de sonido de Pablo Pulido (del madrileño Estudio Uno, donde se ha grabado), el diseño de portada es obra de Guillermo Arias y además de publicarse en formato digital también tiene una cuidada edición en vinilo.

Este regreso también viene con su dosis de nostalgia, ya que se va a reeditar primer trabajo, el minielepé 'Aventuras dentro de cajas' (2004) publicado por el sello Jabalina, que lo ha vuelto a sacar en vinilo (originalmente solo se editó en CD) incluyendo dos temas extras: 'A saudade entre os dedos' (un tema que se incluyó en un recopilatorio) y 'Plásticos y metales' (de su primera maqueta).